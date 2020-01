Sport



Per il Barga cresce l'attesa nella proibitiva trasferta di Marlia

martedì, 21 gennaio 2020, 20:23

Dopo le due vittorie consecutive ottenute in casa contro Corsagna e Fornoli, il Barga è atteso, per la gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno (che avrà inizio alle ore 15.00) da una proibitiva trasferta, quella a Marlia contro la Folgor, squadra retrocessa in 2^ ma che vuole subito tornare nella categoria superiore, e sta tallonando in classifica a soli tre punti la capolista Vagli con l' obiettivo di prendere la cima della classifica.

I sei punti in classifica ottenuti dal Barga nelle due partite interne consecutive hanno dimostrato che i ragazzi di Raffaelli hanno tutto per riuscire a centrare l' obiettivo della salvezza; sotto la sua gestione ha ottenuto tre vittorie un pareggio e una sconfitta, mettendo soprattutto tanta applicazione e attenzione, pochi fronzoli e tanto cuore, dimostrando così che tutto può succedere. Gli avversari battuti nelle due gare, Corsagna e Fornoli sono signore squadre che al termine del torneo navigheranno nell' alta classifica.

Ma la Folgor è forse l' unica squadra insieme al Vagli che è una spanna superiore alle altre, come composizione della rosa come qualità dei suoi giocatori, come mentalità e blasone. Ma il Barga nella gara di andata finita 1-0 per i marliesi riuscì a metterla in difficoltà, rischiò poco, creò poco, e solo una maledetta disattenzione portò in pieno recupero al 93° il calcio di rigore che diede i tre punti ai lucchesi.

Quella gara lì deve essere di esempio, le partite iniziano sempre dallo 0-0, e già in questa stagione il Barga, contro le grandi ha saputo offrire prestazioni sopra le righe, come è anche successo a Vagli fermando la capolista attuale sullo 0-0.

Per quanto riguarda la squadra di Raffaelli rientreranno a disposizione del mister il centrocampista Angelini dopo le due giornate di squalifica e l' attaccante Fabrizio Marchi che ne ha scontata una, mentre dovrà rinunciare a questa delicata partita il difensore Simoncini che sarà appiedato dal giudice sportivo per una giornata.

Vedremo se mister Raffaelli darà ancora fiducia tra i pali al giovane portiere Davide Togneri classe 2001 oppure se sarà pronto e guarito dall' infortunio si affiderà all' esperienza di Federico Sartini; certamente senza ombra di dubbio non sbaglierà né nell' una né nell' altra scelta.......

E come diceva il Sindaco-Tifoso Umberto Sereni........ Forza Barga