Pesante colpo esterno in rimonta dei Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 12 gennaio 2020, 22:30

di michele masotti

1-2

Academy Porcari: Cecchini, Mini, Buono (60’Petretti), Della Maggiora, Campigli, Repetto, Zuncheddu (77’Picchi), Michetti (58’Ammazini), Damiani (73’Lorenzo Pirito), Compagnone e Ridolfi (58’Lionetti) A disposizione: Luca Pirito, Lombardi, Franceschini e Madda Allenatore: Gianassi

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Santini, Gianluca Cassettai (65’Gemma), Pennucci, Tonelli, Touray, Kongne (67’Micchi), Orsetti, Ceccarelli, Crudeli e Morelli (46’Biagiotti) A disposizione: Fontanini, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Labate di Firenze

Marcatori: 10’Compagnone, 58’ Crudeli e 75’Pennucci

Note: Ammoniti Zuncheddu, Michetti, Repetto e Biagiotti

I Diavoli Neri Gorfigliano assaporano di nuovo il sapore della vittoria passando in rimonta in casa dell’Academy Porcari e scavalcando in graduatoria i bianconeri. Tre punti che, per la modalità con cui sono arrivati, potrebbe rappresentare la svolta per i ragazzi di Alessandro Cassettai. Adesso la salvezza diretta è lontana solo un punto in un torneo dove le prime cinque, racchiuse in sei lunghezze, hanno staccato il resto della compagnia.

Granai, Monaco, Pedri e Piagentini sono gli assenti tra le fila degli ospiti che schierano dal primo minuto i rientranti Crudeli e capitan Gianluca Cassettai. Inizio di marca lucchese con bomber Compagnone che tira fuori dal cilindro personale una splendida punizione imparabile per Carvajal. I Diavoli cominciano a macinare gioco, banchettando costantemente nella metà campo locale. Al 22’ Ceccarelli, imbeccato da Orsetti, per un soffio non trova lo specchio. Dieci minuti più tardi è Cecchini a negare la gioia della rete all’esperta punta massese.

Nell’intervallo Alessandro Cassettai inserisce Biagiotti per Morelli ridisegnando i Diavoli con un 4-2-3-1. Al 50’ ancora una chance per Ceccarelli che scheggia il palo esterno. Otto minuti dopo ci pensa Crudeli a ristabilire la parità nel punteggio con un destro chirurgico dal limite dell’area. Il pareggio non sazia la fame di vittoria degli ospiti che completa l’operazione rimonta a quindici dalla fine. Un cross del subentrato Gemma, buono il suo apporto alla causa dei Diavoli, viene smanacciato corto da Cecchini, favorendo così l’accorrente Pennucci che fa centro.

Il team dell’alta Garfagnana proverà a dare continuità a questo successo anche tra le mura amiche quando salirà il Corsanico, unica formazione della provincia di Lucca ad essersi qualificati ai quarti di finale della Coppa Toscana.