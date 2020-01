Sport



Pieve Fosciana, il pareggio con il Viaccia fa allungare la striscia positiva

domenica, 19 gennaio 2020, 17:35

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Gioele Giusti, Corrado Dini, Umberto Barsanti, Biagioni, Angelini, Daniele Dini, Morelli (Parmigiani), Odardo Giusti (Bacci), Alfredini e Babboni A disposizione: Casci, Boggi, Bravi, Luca Barsanti, Parmigiani, Tulipano, La Rosa e Biggi Allenatore: Stefano Fracassi

Viaccia: Cherubini, Fiorentini, Massaro, Sforzi, Pari, Bianchi, Niccoli, Bossahon, Sow (Tortoli), Bastogi e Doumbia A disposizione: Grandini, Facchini, Osmani, Paoli, Martin, Ravai e Batacchi Allenatore: Alessio Giugni

Arbitro: Colombi di Livorno (Assistenti Boccolini di Pisa e Yassine di Pistoia)

Note: Umberto Barsanti, Parmigiani e Bastogi

Terzo 0-0 consecutivo per il Pieve Fosciana che al “Guido Angelini” impone il segno X al quotato Viaccia, quinta forza del torneo e bestia nera dei biancorossi visto che sconfisse capitan Biagioni e compagni nella finalissima della Prima Categoria 2017-2018. Senza alcune pedine importanti come Pieri e Lucchesi, con Morelli che vince l’oscar della sfortuna per essere fatto male nel giorno del suo rientro da titolare, i ragazzi di Fracassi hanno sciorinato un buon match pagando l’atavico problema in fase realizzativa. Il team pievarino, miglior difesa del girone A con 15 reti al passivo, di contro ha il reparto avanzato meno prolifico con soli 14 centri.

Decisamente positivo, comunque, la stagione del Pieve Fosciana che staziona a metà classifica a -3 dai play-off e con un +5 sul Luco, quintultima della classe che domenica prossima ospiterà in terra mugellana la compagine garfagnina. I pratesi, dal canto loro, hanno confermato di essere una squadra che gioca ormai a memoria con elementi del calibro di Doumbia, Bastogi e Bossahon in grado fare la differenza. Attaccanti ospiti, comunque, anestetizzati dalla precisa prova fornita dalla difesa locale. Il pareggio a reti bianche è il risultato di una gara combattuta e ben giocata dalle contendenti. Nel primo tempo Babboni, schierato quest’oggi nei tre di centrocampo, manca in due circostanze l’appuntamento con la deviazione vincente da sottomisura. Cherubini si esalta al 27’ sulla dirompente percussione personale di Alfredini. Soltanto agli sgoccioli del primo tempo si fa vivo il Viaccia dalle parti di Regoli, ma il classe 1990 non si fa sorprendere dal potente destro scoccato da Sow.

Nella ripresa, detto dell’infortunio occorso al mediano Morelli, sono sempre i locali a premere con una maggiore veemenza alla ricerca della rete che varrebbe i tre punti. Al 70’ ancora Cherubini balza agli onori della cronaca respingendo il tentativo del giovane Daniele Dini, prelevato nel corso del mercato invernale dal Castelnuovo.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà atteso dalla prima delle due trasferte in terra fiorentino di fila. Capitan Biagioni e compagni si troveranno di fronte, come ricordato in apertura, il Luco.