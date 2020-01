"Pistoia Cross", Tomaselli (Apuane) e Olivari (Orecchiella) primeggiano tra i veterani

Altri articoli in Sport

domenica, 12 gennaio 2020, 18:06

Epilogo amaro per il Castelnuovo che lotta 90 minuti e più, passa in vantaggio ma subisce la rimonta del Castelfiorentino e prova la generosa rimonta. Dopo il 2-2 di domenica scorsa, i gialloblu trovano altre due reti (prima volta in trasferta) ma stavolta non servono a conquistare punti utili alla...

domenica, 12 gennaio 2020, 17:51

Quest'oggi si è giocata la diciassettesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Vagli, Fornoli, Gallicano e Barga mentre cadono Corsagna, Borgo a Mozzano e Pontecosi

domenica, 12 gennaio 2020, 17:32

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Pacifico Fanani e Rino Lavezzini ha prodotto una scossa al cammino del GhiviBorgo, sconfitto per 3-1 dal pericolante Vado. K.o. pesante per i biancorossi, da stasera penultimi in graduatoria, un piazzamento che vorrebbe dire al termine della stagione retrocessione diretta in Eccellenza

sabato, 11 gennaio 2020, 17:33

Quest'oggi si è giocata la tredicesima giornata (ultima del girone d'andata) del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Filicaia, New Team, Atletico Castiglione e Coreglia mentre cadono Fornaci, Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio

sabato, 11 gennaio 2020, 14:50

La tennista di Bagni di Lucca, unica italiana in tabellone, ha ceduto sotto i ritrovati colpi dell'americana Colleen "Coco" Vandeweghe, attualmente indietro nelle classifiche ma ex top ten mondiale nel 2018 e semifinalista in due slam

sabato, 11 gennaio 2020, 14:47

Prima trasferta del 2020 a Castelfiorentino per il Castelnuovo che cerca continuità di risultati dopo il pareggio contro la Pontremolese. Lo spirito e il grande cuore messi in campo domenica scorsa hanno portato ad una bella rimonta che mantiene l’obiettivo play-out a soli due punti e che lascia sperare, con...