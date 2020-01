Sport



Punto seconda categoria: Gallicano super, Angelini salva il Pontecosi al 89'

domenica, 26 gennaio 2020, 18:44

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 19ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Gallicano (contro il Vagli) e Barga mentre pareggiano Corsagna, Fornoli, Borgo e Pontecosi.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli (priva di Valdrighi) che non sfrutta il passo falso del Marlia cadendo sul campo di un Gallicano in grande spolvero. Barsotti, Alfredini e Lorenzo Taddei in gol per i padroni di casa mentre Bertogli per i garfagnini. Out per i locali Riccardo Taddei e Bertucci.

Resta al terzo posto il Corsagna che ha impattato (a reti bianche) sul terreno del Fornoli. Assenti Crea, Michetti, Petri e Ferrari per i locali e Dinucci per gli ospitati.

Pareggio senza reti anche per il Borgo a Mozzano, depauperato di Bertolozzi, Paini, Simoni e Federico Amidei, sul proprio campo contro il San Filippo. Da segnalare, per i locali, l'errore dal dischetto di Fati e l'espulsione di Chiocchetti.

Terza vittoria consecutiva per il Barga di mister Raffaelli che sta vivendo un momento davvero straordinario. Espugnato anche il terreno della seconda della classe Marlia grazie alla rete di Rigali che sancisce lo 0-1. Da segnalare, per gli ospiti, l'errore dal dischetto per Mutigli al 76'. Espulso il portiere locale al 75' e Rigali al 66'.

Punto d'oro per il Pontecosi, contro il Lucca Calcio, che sotto di due gol riesce a rimontare grazie alle reti di Lorenzo Marigliani su rigore e Stefano Angelini. Per i lucchesi a segno i soliti Angeli e Ragghianti. Assenti Diego Marigliani, Bechelli, Massei e Bonini per i gialloblù.

