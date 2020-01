Punto seconda categoria: il Vagli allunga, Corsagna torna ai tre punti

Altri articoli in Sport

I Diavoli Neri Gorfigliano ci hanno preso gusto a vincere in rimonta. Come successo giorni fa in quel di Porcari, i ragazzi di Alessandro Cassettai fanno pagare la stessa moneta al Corsanico, matricola versiliese autrice di un sontuoso mercato invernale come testimoniato dall’ingaggio dell’esperta punta Sabatini

La strada è quella giusta, è la morale di una giornata finalmente positiva allo stadio Nardini. Il Castelnuovo centra il primo successo casalingo della stagione, il secondo in assoluto, ed alimenta le proprie speranze di restare in lotta per i play – out

Il Maliseti Seano del player-manager Francesco Fabbri gioca un brutto scherzetto al lanciato River Pieve superando con un gol per tempo. Nessun dramma, comunque, in casa biancorossa visto che il Prato 2000 non è andato oltre l’1-1 interno nel big match di giornata che vedeva contrapposti i ragazzi di Settesoldi...

Terzo 0-0 consecutivo per il Pieve Fosciana che al “Guido Angelini” impone il segno X al quotato Viaccia, quinta forza del torneo e bestia nera dei biancorossi visto che sconfisse capitan Biagioni e compagni nella finalissima della Prima Categoria 2017-2018

Nemmeno la cura Lavezzini guarisce il “malato” Ghivizzano, superato tra le mura amiche dal Bra in un confronto tra due pericolanti. Con un gol per tempo, il secondo viziato da un fuorigioco a detta dei locali, i piemontesi ottengono tre punti di vitale importanza nella corsa salvezza lasciando conseguentemente all’ultimo...

Giornata record per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che ha regalato una pioggia di reti, ben 38 in 7 incontri. Cinquina della capolista Casciana Cascianella che vince 5-0 sul campo della Villetta, grazie alla doppietta di Riccardo Magazzini e ai gol di Nicolò Bertoncini, Nicola Bandini e M. Bandini