Sport



Punto seconda categoria: il Vagli torna a vincere, Barga tre punti d'oro con il Corsagna

domenica, 12 gennaio 2020, 17:51

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la diciassettesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Vagli, Fornoli, Gallicano e Barga mentre cadono Corsagna, Borgo a Mozzano e Pontecosi.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli capace in trasferta di annientare il Luccasette con un secco 0-3. A segno Remaschi, Biggi e Tolaini. Non presenti per gli ospiti Tognarelli, Brugiati, Pioli e Valdrighi.

Seconda sconfitta per il Corsagna che cade per 1-0 sul campo del Barga. Decisivo il gol di Reti. Assenti Angelini, Mutigli e Martini per i padroni di casa e Dinucci, Lucchesi e Serafini per gli ospitati.

Torna alla vittoria, invece, il Fornoli battendo il Ponte delle Origini per 3-1 in una partita mai in discussione. Reti firmati da Petri due volte e Volodimir. Out per i vincitori Papi, Salotti, Alberigi, Favelli, Fede A, Fede D e Oliokwe.

Seconda vittoria consecutiva per il Gallicano che dilaga sul Filettole con un roboante 6-0. A rete Pellegrinotti due volte, Brucciani x3 e Simonini su rigore. Non presenti Grassi, Bertucci, Lorenzo Taddei e Bacci per i locali.

Cade il Borgo, privo di Fati, Paini, Bertolozzi e Donatelli, tra le propria mura al cospetto di un Migliarino in grande forma. 2-4 il finale con reti locali formati da Ceccherelli e Lunardi. Espulso Gimbri per i padroni di casa.

Torna alla sconfitta anche il Pontecosi che tra le mura amiche cade per 1-3 contro il quotato Atletico Lucca. Una doppietta di Galli e la rete di Segnalini consentono ai lucchesi di avvicinarsi alla zona play-off. A segno Bonini per i garfagnini.

Espulsi Amodio per gli ospiti e Castelli per i locali. Assenti Riccardo Martini Adami, Stefano Angelini, Bechelli e Diego Marigliani per i gialloblù di Mugnaini.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.