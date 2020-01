Sport



Punto seconda categoria: Pontecosi vola, Gallicano tre punti d'oro

domenica, 5 gennaio 2020, 22:49

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 16ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie di fondamentale importanza per Gallicano e Pontecosi, pareggia il Borgo a Mozzano mentre cadono Vagli, Corsagna, Fornoli e Barga.

Analizziamo ora le sette partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli caduta sul proprio terreno contro la forte Acquacalda per 0-1. A segno il fantasista Ezzaki su rigore al 21'. Locali che hanno concluso la partita in nove uomini a causa delle espulsioni a Pioli e Tognarelli. Assenti per i garfagnini Brugiati e Valdrighi.

Brusca sconfitta casalinga anche per il Corsagna al cospetto di una grande Folgor Marlia (seconda della classe). 0-2 il finale con a segno Picchi al 30' su rigore e Dinelli al 91'.

Non presenti Serafini e Lotti per i padroni di casa a cui è stato espulso Dinucci. Da segnalare, per i locali, l'errore dal dischetto per Tognotti al 62'.

Per come si era messa la partita sicuramente un buon punto per il Borgo a Mozzano sul campo del fanalino di coda Filettole grazie alla rete di Fati al 93' su rigore. Espulso Lucchesi al 65' per gli ospiti e Bianchi al 85' per i locali.

Assenti Lunardi, Morganti, Ceccherelli, Bertolozzi e Paini per il Borgo.

Torna alla sconfitta il Fornoli di mister Piercecchi sul terreno del Lucca Calcio con un roboante 4-1. Decisiva la doppietta di Angeli, la rete di Ragghianti e l'autogol ospite. Rete della bandiera siglata dal solito bomber Oliokwe. Assenti Dinu, Salotti, Marchetti e Volodimir per il Fornoli. Espulso Alberigi al 62' per gli ospiti.

Torna, invece, alla vittoria il Gallicano conquistando tre punti pesantissimi che lo allontanano dalla zona play-out. 1-3 al San Filippo con reti di Pellegrinotti, Salotti e Nardini. Ospiti, privi di Bertucci, Lorenzo Taddei, Benedetti, Riccardo Taddei e Alfredini, che hanno concluso la gara in inferiorità numerica a causa dell'espulsione a Bacci al 39'.

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Pontecosi di mister Mugnaini che espugna anche Ponte delle Origini. 1-2 il finale, a segno Marigliani e Bonini. Assenti per i gialloblù Riccardo Martini Adami, Morotti, De Vivo, Salotti, Diego Marigliani e Bechelli.

Zero punti, invece, per il Barga in terra pisana: vince il Migliarino 2-0 grazie ai gol firmati da Andreotti al 75' e Baroni al 90'. Espulso Angelini per gli ospiti (privi di Sartini) al 41'.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata odierna, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.