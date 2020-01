Sport



Punto terza categoria: Chiriacó trascina Fornaci, Zarrella fa felice Castiglione al 93'

sabato, 18 gennaio 2020, 17:41

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 14ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie di vitale importanza per New Team, Castiglione e Fornaci, pareggiano Coreglia e Filicaia mentre cadono Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dal New Team che grazie ai tre punti casalinghi contro la Morianese conquista il secondo posto inanellando la sesta vittoria consecutiva. Decisiva la rete di Landucci su rigore al 45' che sancisce il risultato di 1-0. Non presenti Wurach, Satti e Borghesi per i padroni di casa.

Filicaia che scende, invece, al terzo posto impattando, a reti bianche e tra le mura amiche, su un Coreglia in grande forma. Tra l'altro gli ospiti, privi di Balsotti, Alessio Casci e Franchini, hanno fallito un rigore con Buono al 35'. Per i locali assenti Bonini, Contadini, Orsetti e Quirici.

Seconda vittoria consecutiva per l'Atletico Castiglione che sul terreno amico batte il Segromigno nei minuti di recupero grazie alla conclusione di Zarrella. Non presenti per i garfagnini Fontana, Mori, Giuntini, Bravi e Malatesta.

Torna alla vittoria il Fornaci sul campo del San Lorenzo: apre le marcature Massimo Cardosi, pareggiano i padroni di casa su rigore ma poi una strepitosa tripletta (13 reti in campionato) di bomber Chiriacó conclude la partita sul 1-4. Non presenti per i fornacini Gabriele Cecchini, Mazzanti, Toni, Silvestri, Romiti e Costantini.

Esce a testa alta, altissima, la Virtus Robur Castelnuovo dal campo della capolista Montecarlo nonostante la sconfitta per 2-1. Reti locali firmate da Lorenzini e dal solito Gentile mentre per gli ospiti sigla Camara su rigore. Assenti Sorgente, Valdrighi, Pieroni e Bakare per gli ospitati.

Inizia con una sconfitta l'avventura di De Luca sulla panchina del Piazza al Serchio nello scontro casalingo contro il Tau concluso 1-3.

Non è bastato il vantaggio garfagnino firmato dal nuovo acquisto Federico Vanni su rigore. Ribaltano tutto gli ospiti con Lunardini, Miserendino e Centoni. Errore dal dischetto per il locale Daniele Cassettai nel finale di partita. Tantissime le assenze in casa Piazza tra le quali segnaliamo Fiori, Tortelli, Castagnoli, Grilli, Romei, Bertucci, Nicola e Marco Magazzini e Orsi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.