Sport



Punto terza categoria: Coreglia momento magico in casa, Filicaia sogna in grande

sabato, 4 gennaio 2020, 20:06

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 12ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie d'oro per Filicaia, New Team, Fornaci e Coreglia mentre cadono Atletico Castiglione, Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Altra grande vittoria per il Filicaia che resta al secondo posto ma sale a -1 dalla capolista Montecarlo. Tre punti fondamentali ottenuti sul campo della Morianese. 2-4 il finale grazie alle reti ospiti di Pioli, Pellegrinetti, Daniele Friz e autogol. Assenti per i secondi della classe Muccini, Bonini e Contadini.

Al terzo posto si conferma la New Team che nonostante le pesanti assenze (Satti, Wurach, Salotti, Franchi, Ambrosini e Grandini) vince 1-3 sul terreno della Sanvitese grazie alle reti in rimonta di Pennacchi al 36', Bravi al 62' e Fantoni al 73'.

Buona la prima per mister Lemmi in casa Fornaci che, sul terreno amico, batte il Segromigno con un pirotecnico 6-4. A segno per i fornacini Puccetti x2, Saisi, Cheloni, Gaspari e Silvestri. Per gli avversari tripletta di bomber Obbligato su rigore e rete di Cottone.

Assenti per i locali i fratelli Cardosi, Chiriacó, Tommaso Cecchini e Mazzanti.

Terza vittoria consecutiva casalinga per il Coreglia (nella foto) di mister Caiaffa capace di sconfiggere, dopo Robur e Fornaci, anche il quotato Castiglione e tornare decisamente in corsa per un posto nei play-off. 3-2 il finale con reti locali firmate da Marchetti al 7' e Biagiotti x2 al 63' e 70'. Per gli ospiti a segno Cristea al 15' e Bravi al 53'.

Assenti Casci e Franchini per i padroni di casa mentre Fontana, Malatesta, Giuntini, Sarti, Vecchi e Pioli per i garfagnini guidati da mister Davini.

Quarta sconfitta consecutiva, invece, per la Virtus Robur Castelnuovo che cade 1-2 sul proprio terreno contro il San Lorenzo. A segno bomber Hudu per i locali. Garfagnini che, privi di Sorgente e Valdrighi, hanno concluso la gara in nove uomini a causa delle espulsioni a Sidibe e Benataar.

Altra sconfitta casalinga anche per il Piazza al Serchio contro la Pieve San Paolo. 0-1 di misura il finale determinato dalla rete di Ghilarducci. Non presenti per i locali Tortelli, Castagnoli, Bertolini, Bertucci, Banchieri, Muzzi, Marco Magazzini e Zeribelli.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.