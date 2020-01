Sport



Punto terza categoria: New Team vince ancora, Filicaia tre punti pesanti nel derby

sabato, 11 gennaio 2020, 17:33

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la tredicesima giornata (ultima del girone d'andata) del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Filicaia, New Team, Atletico Castiglione e Coreglia mentre cadono Fornaci, Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio.

Analizziamo ora le quattro partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla seconda della classe Filicaia capace di battere il Fornaci tra le mura amiche per 2-1. A rete nel primo tempo Lorenzetti su rigore e Daniele Friz mentre nella seconda frazione di gioco ha accorciato le distanze Chiriacó. Espulso nel finale Romiti per i fornacini. Assenti Bonini, Contadini, Giannotti, Rossi e Orsetti per i locali mentre i fratelli Cardosi, Gabriele Cecchini, Mazzanti, Toni, Parducci e Costantini per i rossoblu.

Mantiene il terzo posto ed inanella la quinta vittoria consecutiva la New Team sconfiggendo la Robur per 3-1. A segno con un autogol e poi con Landucci su rigore e Bravi mentre Kone per gli avversari. Non presenti Borghesi, Rossi e Salotti per i padroni di casa mentre Valdrighi, Sorgente, Luigi Pieroni, Sidibe e Benaatar per gli ospiti.

Torna alla vittoria e sale al quarto posto il Castiglione che sul proprio terreno abbatte il Piazza con un roboante 5-1. A rete Tagliasacchi con una doppietta, Francesco Martinelli e due volte Mori mentre Grilli per gli sfidanti. Non presenti Panzani, Fontana, Bravi, Malatesta, Manuel Martinelli e Canelli per i locali. Vittoria dedicata al dirigente Martinelli ed a Melissa per la nascita del piccolo Leonardo.

Terza vittoria consecutiva per il Coreglia che espugna il campo del Segromigno per 1-2 grazie ai gol di Buono e Filippo Casci mentre Obbligato su rigore per i lucchesi. Cavani, Alessio Casci e Michelini gli indisponibili per gli ospiti.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.