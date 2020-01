Sport



Punto terza categoria: Piazza prima vittoria esterna, pirotecnico 3-3 fra Fornaci e New Team

sabato, 25 gennaio 2020, 18:17

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la 15ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie d'oro per Filicaia Diavoli Rossi, Coreglia e Piazza 55, pareggiano Fornaci e New Team mentre cadono Atletico Castiglione e Virtus Robur Castelnuovo.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla seconda della classe Filicaia, priva di Bonini, Contadini, Orsetti e Quirici, che sfrutta il pareggio del Montecarlo portandosi a -1 dalla capolista. Un primo tempo straordinario sul campo del Segromigno gli permette di portare a casa i tre punti. 2-4 il finale con reti di Lorenzetti, Giannotti, autogol e Davide Pierotti per i garfagnini.

Rimane al terzo posto il New Team che pareggia 3-3 sul terreno del quotato Fornaci. Partita molto divertente con reti locali firmate da Gabriele Cecchini al 12', Chiriacó al 82' e Notini al 93' e da Franchi al 10' e 25' e Rossi al 90' per gli avversari. Out Saisi, Mazzanti e Costantini per i padroni di casa mentre Satti e Borghesi per gli ospitati.

Torna alla sconfitta il Castiglione sul complicato campo del Tau per 2-1 con rete garfagnina firmata nel finale da Magagnini. Assenti Vecchi, Fontana, Panzani, Cecchi e Valdrighi per gli ospiti.

Altra grande vittoria per il Coreglia (depauperato di Cavani, Balsotti e Bacci) di mister Caiaffa per 3-0 con il San Lorenzo. Reti siglate da Casci, Marco Casillo e Marchetti. I play-off distano due punti.

Prima vittoria esterna del campionato per il Piazza 55 di De Luca per 1-2 sul campo dell'attuale fanalino di coda Sanvitese. A segno Marchetti e Gaioni. Tanti assenti per i garfagnini tra cui i fratelli Magazzini, Tortelli, Castagnoli, Grilli, Banchieri, Nicola Orsi, Stefano Cassettai e Corsi.

Altra sconfitta, invece, per la Robur (priva di Masotti, Pieroni L., Valdrighi e Bayo) che cade sul proprio campo per 0-1 contro la Pieve San Paolo. Decisiva la rete di Pera al 80'.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.