Sport



Quattro vittorie su quattro per le formazioni del Volley Barga

martedì, 21 gennaio 2020, 16:43

Week-end con il botto per le formazioni del Volley Barga che sono uscite tutte vittoriose dai rispettivi incontri.

1° Divisione

Toscanagarden Nottolini - Volley Barga 0-3

(13/25 - 17/25 - 18/25)

La prima divisione porta a casa un meritato 3-0 dal campo del Toscana garden Nottolini con i parziali di 13/25, 17/25, 18/25. La squadra continua il cammino nel campionato sotto l'attenta guida della coach Nobili, che per questa gara aveva chiesto alle proprie ragazze concentrazione ed attenzione, doti che non sono mancate. Adesso testa alla prossima partita quando arriverà la capolista del girone.

Under 16

Volley Barga-Buggiano 3-1

(25/22 - 23/25 - 28/26 - 25/23)

C'era bisogno di una buona prestazione per superare la formazione del Buggiamo, squadra ostica e con un ottima difesa. Davanti al pubblico delle grandi occasioni tutte e due le formazioni hanno dato vita ad uno scontro equilibrato ed emozionante. La squadra del Buggiano quarta in classifica forse non sentiva quanto le atlete di casa il peso della partita, che al contrario dovevamo vincere per mantenere la testa della classifica. La gara si è trascinata punto a punto ma le ragazze di coach Magistrelli non hanno mai mollato riuscendo ad accaparrarsi i 3 punti, pronte ad affrontare l'ultima gara di questa fase, domenica mattina a Porcari.

Under 14

Volley Barga - Pantera Lucchese 3-0

(25/22 - 25/22 - 25/21)

Si conclude con un successo per 3-0 sulla Pantera Lucchese il campionato under14 per il Volley Barga. Ancora una volta le bimbe del coach Mirko Rossi sono riuscite ad esprimersi su buoni livelli, confermando vitalità, entusiasmo e buone doti tecniche. Il 4° posto finale nella classifica del girone, risultato forse inaspettato all'inizio di stagione, conferma che si è trattata di una esperienza positiva. Grande merito di tutto questo va, oltre che alle bimbe, ai coaches Mirko Rossi e Selena Zanella che hanno saputo coinvolgere e fondere due gruppi di atlete con età ed esperienze di gioco così diverse fra loro.

Under 12

Lucchesi Auto Nottolini - Volley Barga 0-3

(22/25 - 17/25 - 12/25)

Bella gara anche per la formazione under 12 che con un netto 3 a 0 espugnano il campo della Nottolini Capannori. La bimbe entrano sul campo concentrate e non si lasciano intimorire dal blasone delle avversarie; punto dopo punto chiudono i 3 set portandosi a casa i tre punti che le vedono posizionarsi al secondo posto in classifica.