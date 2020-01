Sport



River Pieve, che domenica! Rincorsa al titolo che prosegue

domenica, 26 gennaio 2020, 20:10

di michele masotti

2-1

River Pieve: Mirco Micchi, Turri (71’Rugani), Petrucci (79’Morelli), Byaze, Benassi (89’Angeli), Monopoli, Fanani (92’Rossi), Cecchini, Petracci, Mattei e Haoudi (89’Fontana) A disposizione: Decanini, Filippi e Ferrari Allenatore: Edoardo Micchi

Athletic Calenzano: Morsiani, Conti, Paoletti, Terrafino, Canigiani, Tarli, Tempestini (70’Barrasso), Nencioli (90’De Carlo), Penzo, Landolina e Molla (81’Garvoni) A disposizione: Pigna, Berretti, Biagioni, Barrasso, Magnolfi, Boldrini, Bernocchi e G Allenatore: Corrado Scintu

Arbitro: Neto di Pisa (Assistenti Venturi di Arezzo e Pacini di Empoli)

Marcatori: 22’ Cecchini, 52’Landollina e 82’Haoudi

Il River Pieve risolve nel finale la pratica Athletic Calenzano. Match winner del pomeriggio del “Nardini” è stata la seconda punta Haoudi: tanto amaro in bocca per i fiorentini che cullavano ormai la speranza di uscire con un punto da questo difficile trasferta. La formazione di Scintu resta così in piena zona play-out.

“Millionarios” della Garfagnana scesi in campo con una difesa a quattro: Turri e Petrucci sono gli esterni, Benassi-Monopoli la coppia di marcatori centrali. Nuove conferme dal primo minuto per Mirco Micchi e Mattei. L’ex Quarrata Scintu, invece, si affida all’esperienza in prima linea di Landolina. Al 22’ sblocca il punteggio con una bella giocata di Cecchini, sicuramente uno dei centrocampisti più forti della Promozione.

Su di un campo reso allentato dalla pioggia caduta nella giornata di ieri, il Calenzano trova la forza di raggiungere per effetto di un dubbio calcio di rigore, conquistato e poi realizzato proprio da Landolina. Non pago del pareggio, mister Edoardo Micchi rimescola le proprie carte inserendo il baby Morelli. L’ingresso in campo del classe 2001 porta freschezza all’attacco biancorosso. A otto dal termine Haoudi scocca l’imparabile destro sul quale nulla può Morsiani.

Domenica prossima il River avrà a disposizione un nuovo turno casalingo da sfruttare contro il fanalino di coda Lammari.