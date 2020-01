Sport



River Pieve, il successo nel recupero vale il primo posto in classifica

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:17

di michele masotti

1-0

River Pieve: Decanini, Rossi (83’Turri), Petrucci (60’Rugani), Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci (66’Ferrari), Filippi (90’Filippi) e Haoudi (97’Angeli) Allenatore: Edoardo Micchi

Quarrata: Fedele, Corsini, Pagnini (65’Tito), Raimondo, Felici (70’Paloka), Mangoni, Benedetto (76’Nannini), Cortonesi, Bonfanti, De Gori e Fabozzi A disposizione: Cardillo, Tredici, Rocchetti e Cutini Allenatore: Riccardo Agostiani

Arbitro: Buchignani di Livorno (Assistenti Cuppone e Tranchida di Pisa)

Marcatore: 32’Cecchini

Note: Ammoniti Satti e Petracci

Operazione aggancio al Prato 2000 in vetta alla classifica riuscita per il River Pieve. I tre punti ottenuti grazie alla rete di Giacomo Cecchini servono sia a piegare la resistenza di un buon Quarrata che ad impattare a quota 33 con la matricola allenata da Settesoldi. Secondo successo consecutivo, quindi, per i “millionarios” della Garfagnana che dimostrano di non soffrire le vertigini di alta quota e promettono di lottare sino al termine della stagione per una storica promozione in Ecellenza.

Senza Fontana sostituito dal rientrante Benassi, Edoardo Micchi propone altri due cambi rispetto all’undici che tre giorni fa aveva sbancato Sesto Fiorentino. Rossi e Petrucci rilevano dal primo minuto Turri e Rugani mentre per il resto la coppia offensiva è formata da Petracci e Haoudi. Fuori per infortunio anche il baby Morelli. Gli ospiti, dal canto loro, affidano le loro chance di risalita in classifica al portiere Fedele, prelevato nel mercato invernale dalla Larcianese, e all’eterna seconda punta Filippo De Gori, ammirato nella nostra zona qualche stagione fa con la maglia del GhivizzanoBorgo.

Prima frazione di marca biancorossa. Al 5’ buona occasione non sfruttata a dovere da bomber Petracci. Intorno alla mezzora Haoudi gira di testa un traversone dalla sinistra di Cecchini: sfera che termina di poco a lato. Al minuto numero trentadue il centrocampista ex GhiviBorgo e Castelnuovo sblocca il risultato dopo aver raccolto il suggerimento filtrante di Filippi. I giallorossi pistoiesi sfiorano l’immediato pareggio con una bella conclusione di De Gori che centra in pieno la traversa della porta difesa da Decanini.

In avvio di ripresa ancora Quarrata vicinissimo alla segnatura sempre con De Gori. La stanchezza si fa sentire nelle due compagini, reduci dal turno domenicale del torneo. La consueta girandola di sostituzioni non muta l’andamento del confronto. In pieno recupero il subentrato Ferrari sfiora di un soffio quello che sarebbe stato il gol della sicurezza.

Nella terza giornata di ritorno il River sarà atteso da un’altra gara casalinga: al “Nardini” salirà il quotato Lampo, sesta forza del girone che coltiva ancora l’ambizione del salto in Eccellenza.