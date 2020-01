Sport



River Pieve un successo esterno per continuare a sognare: Sestese al tappeto

domenica, 5 gennaio 2020, 18:23

di michele masotti

1-2

Sestese: Valoriani, Olivieri, Dainelli, Fattori (67’D’Orsi), Meacci, Manetti, Wahab (67’Fioravanti), Ridolfi, Torrente, Castiglione e Traversi (85’Valerio) A disposizione: Bianchi, Nencini, Amerighi, Patti, Carlini e Paggetti Allenatore: Matteo Melani

River Pieve: Decanini, Turri, Rugani, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci (89’Ferrai) Filippi e Haoudi A disposzione: Mirco Micchi, Rossi, Petrucci, Fanani, Morelli e Angeli Allenatore: Fabrizio Adami (Edoardo Micchi in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Martini di Arezzo (Assistenti Cuccinello e Cerofolini di Arezzo)

Marcatori: 56’Cecchini, 72’Petracci e 80’Traversi su rigore

Va al River Pieve la sfida di Sesto Fiorentino in quello che era, a tutti gli effetti, il piatto forte della seconda giornata del girone di ritorno. I “millionarios” della Garfagnana ottengono la sesta esterna della propria stagione ai danni della quarta forza del torneo. Le squadre di Pieve Fosciana si confermano indigeste, quindi, per i ragazzi di Melani che anche contro il team allenato da Stefano Fracassi dovettero alzare bandiera bianca tra le mura amiche. I gol di Cecchini e Petracci permettono ai biancorossi di agganciare al secondo posto il Montespertoli mettendo nel mirino la capolista Prato 2000, distante solo tre lunghezze. Qualora capitan Satti e compagni dovessero fare bottino pieno nel recupero di mercoledì 8 contro il Quarrata, l’operazione aggancio in classifica avverrebbe.

Senza lo squalificato Benassi mister Edoardo Micchi, squalificato e dunque sostituito in panchina dal vice Adami, ha varato una difesa a quattro con Turri e Rugani sulle corsie laterali e il tandem Fontana-Monopoli a presidiare il cuore del reparto arretrato. Confermato in attacco il duo Haoudi-Petracci.

I gol arrivano tutti nella ripresa. Al 56’ con Cecchini che schiaccia di testa sul primo palo un calcio d’angolo battuto da Haoudi. Sedici minuti più tardi, break poderoso di Satti a centrocampo che serve in profondità Petracci, letale nel incenerire Valoriani con una conclusione sul primo palo. A dieci minuti dal termine la Sestese usufruisce di un calcio di rigore per un dubbio contatto sugli sviluppi di una punizione laterale. Traversi dal dischetto non fallisce accendendo la fiammella della speranza dei rossoblù, ma il River Pieve nei restanti minuti fa buona guardia portandosi a casa una vittoria di straordinaria importanza.