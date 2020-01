Roberto De Luca è il nuovo allenatore del Piazza al Serchio

Altri articoli in Sport

lunedì, 13 gennaio 2020, 16:33

Grande impresa della rappresentativa U.I.S.P. della Garfagnana che vince il proprio raggruppamento di semifinale e vola alla finalissima regionale, che si giocherà contro la vincente di Arezzo e Grosseto. Ottima la prestazione della squadra allenata da Giampiero Vanni coadiuvato da Paolo Maggi, Matteo Bechelli, Bruno Valiensi, Daniele Cecconi e Gabriele...

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:38

Buon fine settimana di gare per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Domenica 12 gennaio, a Campi Bisenzio, al "Trofeo San Martinese", bella vittoria assoluta per Jilali Jamali, bronzo di categoria per Lorenzo Checcacci e buone prestazioni per Ludmillo Dal Lago e Roberto Peri

domenica, 12 gennaio 2020, 22:30

I Diavoli Neri Gorfigliano assaporano di nuovo il sapore della vittoria passando in rimonta in casa dell’Academy Porcari e scavalcando in graduatoria i bianconeri. Tre punti che, per la modalità con cui sono arrivati, potrebbe rappresentare la svolta per i ragazzi di Alessandro Cassettai

domenica, 12 gennaio 2020, 20:57

Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per il Pieve Fosciana che torna imbattuto dalla difficile trasferta di Larciano

domenica, 12 gennaio 2020, 20:34

Il Prato 2000 chiama, il River Pieve risponde superando per 1-0 una stoica Lampo, rimasto in nove uomini dalla fine del primo tempo, continuando nella sua stagione al vertice

domenica, 12 gennaio 2020, 18:06

Epilogo amaro per il Castelnuovo che lotta 90 minuti e più, passa in vantaggio ma subisce la rimonta del Castelfiorentino e prova la generosa rimonta. Dopo il 2-2 di domenica scorsa, i gialloblu trovano altre due reti (prima volta in trasferta) ma stavolta non servono a conquistare punti utili alla...