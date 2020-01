Sport



Seconda categoria: Barga batte Fornoli nel derby

lunedì, 20 gennaio 2020, 10:33

2-1



BARGA: Togneri, Iacopi (Martini), Giusti, Mutigli, Gavazzi, Simoncini, Tognelli, Biagiotti (Moscardini), Balducci, Rigali, Marchi Filippo (Napolitano)

FORNOLI: Papi, Crea, Franceschi, Serra, Donati, Michetti, Poli, Zhyrukha, Sabatini, Oliokwe, Petri



Arbitro: Sig. Maranchelli di Pisa



Reti: 2° Poli - 4° Marchi Filippo - 86° Mutigli (rig)



Note: espulsi Petri, Michetti,Crea



Il Barga di mister Raffaelli ottiene la seconda vittoria consecutiva casalinga battendo nel derby il forte Fornoli per 2-1. E' stata una partita tattica molto equilibrata ma il Barga ha sfoderato quelle caratteristiche che nel calcio portano vittorie e punti, cuore, determinazione e tanta umiltà. Ancora assente per squalifica Angelini e l' attaccante Fabrizio Marchi, e il portiere Sartini, mister Raffaelli da fiducia dal primo minuto al giovane Filippo Marchi, classe 2002. Pronti via e gli ospiti si portano in vantaggio con un gran gol di Poli che approfittando di un' errata rimessa laterale del Barga trova un gran gol con la palla che si infila nel sette alla destra di Togneri che nulla può. Ma il vantaggio dura solamente sessanta secondi, Marchi Filippo riceve un' assist, molto defilato a destra stoppa al volo l' assist e di sinistro inventa una parabola che va prima a cogliere il palo sulla ribattuta il portiere Papi con la schiena colpisce dentro la porta la palla dell' 1-1. Moscardini subentra alla mezzora a Biagiotti.



I locali potrebbero raddoppiare poco dopo, cross dalla sinistra di Marchi e un difensore ospite rischia l' autorete con la palla che colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa il Barga attacca gli spazi e a pochi minuti dalla fine trova il rigore che capitan Mutigli trasforma con freddezza. Su questo rigore gli ospiti senza motivo protestano con veemenza e nel giro di un minuto ben tre giocatori ospiti, già ammoniti, vengono espulsi finendo in otto uomini. Trascorrono dal novantesimo ben sette minuti di recupero, nei quali prima Togneri con una grande uscita salva il 2-2, e poi il Barga con un ficcante contropiede Giusti - Balducci non riesce a a realizzare la terza rete con gli ospiti ormai all' arrembaggio.



Insomma il Barga riesce ad ottenere sei punti in classifica nelle due gare consecutive casalinghe, dimostrando di essere vivo, consapevole delle difficoltà ma pronto e deciso a giocarsi le proprie chanches di salvezza fino all' ultimo respiro, proprio come il suo mister Raffaelli, umile ma bravo a sapere leggere molto bene le partite, e coscienzioso nelle scelte, ripagato però come oggi dalla bellissima prestazione del giovane Filippo Marchi.