Storica Anna Laura Mugno (G.S. Orecchiella): bis alla Ciaspolada in Val di Non

lunedì, 6 gennaio 2020, 19:43

Non conosce ostacoli Anna Laura Mugno, la forte atleta del G.S. Orecchiella Garfagnana: superati i problemi fisici è tornata a dominare su strada e in montagna. Ieri ha concesso il bis alla tradizione competizione della Ciaspolada, giunta alla 47° edizione. Lo scorso anno il primo posto le valse il titolo di campionessa mondiale nella disciplina delle ciaspole, quest’anno il successo è stato ancora più netto. Chiudendo con il tempo di 35:59, ha inflitto 1 minuto e mezzo a Simonetta Menestrina dell’Amorini Team Italy e due minuti a Mirella Bergamo.

La società garfagnina inizia il nuovo anno nel migliore dei modi, dopo aver chiuso il 2019 alla stessa maniera.

Nel tradizionale appuntamento della Cronocaserana eccellente 2° posto per Federico Matteoni in 17:16, alle spalle del solo Jamali. Molto bene anche gli altri: 14° Marco Guerrucci 16° Michael Luongo 20° Raffaello Bevilacqua 22° Mattia Della Maggiora 37° Denis Colò 40° Davide Togneri 115° Luigi Ceccarelli 152° Stefano Del Prete. Tra gli Argento 4° Franco Olivari 5° Adriano Matteoni. Nelle Veterane doppio podio con: 2° Odette Ciabatti 3° Roberta Pieroni. 8° Carmela Ferrari.

Tante “aquile” in volo su Lucca in una Flying Run dai contenuti tecnici altissimi. Sul terzo gradino del podio Girma Castelli e grandi tempi anche per Federico Matteoni (6°), 16° Andrè Belluomini, 17° Mattia Della Maggiora, 20° Luca Silvestri, 24° Simone Pierotti, 25° Emiliano Mazzei; 72° Simone Angelo 84° Antonio Martini 106° Manuel Mancini 121° Federico Fontanini 128° Gianluca Pieroni 149° Giovanni Ferrari 163° Vincenzo Zaccuri 247° Silvio Toni 281° Luigi Angeli 380° Angelo Mancini. Tra le donne bene Sabina Bertozzi e Tania Gemignani.

Alla Coppa Santo Stefano, corsa a Vallecchia, 29° Antonio Bianchi 38° Davide Del Giudice 40° Alessandro Vannucchi. Tra i Veterani 2° Luca Diversi e 8° Ivano Rugani. Negli Argento 3° Gianni Moggia. Tra le Veterane vittoria per Luciana Aresu, 2° posto per Roberta Pieroni; bene anche 4° Carla Neri 5° Odette Ciabatti 7° Carmela Ferrari.