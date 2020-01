Sport



Trasferta delicata a Castelfiorentino: Castelnuovo a caccia di punti salvezza

sabato, 11 gennaio 2020, 14:47

di simone pierotti

Prima trasferta del 2020 a Castelfiorentino per il Castelnuovo che cerca continuità di risultati dopo il pareggio contro la Pontremolese. Lo spirito e il grande cuore messi in campo domenica scorsa hanno portato ad una bella rimonta che mantiene l’obiettivo play-out a soli due punti e che lascia sperare, con gli ultimi arrivati che si stanno integrando bene.

Domani, altro scontro diretto contro una squadra che ha finora conquistato 20 punti e rappresenta pertanto una diretta concorrente, anche alla luce del beffardo incontro dell’andata.

Sconvolgimenti in casa gialloblu, ma anche in casa del team fiorentino che ha cambiato allenatore: Fabio Marrucci ha lasciato per ragioni lavorative ed è stato sostituito da Antonio Arcadio, mister molto esperto con una carriera anche nei professionisti, con Montevarchi, Signa, Castelnuovese e Pratovecchio. Nell’ultima sessione di mercato ci sono stati movimenti importanti, soprattutto in uscita: sono stati svincolati infatti il centravanti Zizzari, che con le sue 5 reti era il capocannoniere della squadra, Montecalvo e Moscardi. Al loro posto sono arrivati il centrocampista Bedini (classe 1995) dalla Virtus Viareggio, gli attaccanti Imbrenda (99) dal Castelvetro ed ex Seravezza, Massese, giovanili Fiorentina ed Empoli, e Di Biase (2000) dal Fucecchio e 26 reti nella passata stagione negli Juniores Elite. Negli ultimi giorni tesserati anche il centrocampista Nieri (2001) dalla Pistoiese (primi mesi alla Cuoiopelli) e l’attaccante Fagni (2002) dal Pisa.

Sul fronte Castelnuovo, non giocheranno sicuramente Pieroni e Lavorini, squalificati, mentre rientreranno Coselli e Inglese.