U.I.S.P. da record: pioggia di reti. Poker di Agiede, tris di Lenzi e Bruni

domenica, 19 gennaio 2020, 09:02

di simone pierotti

Giornata record per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che ha regalato una pioggia di reti, ben 38 in 7 incontri. Cinquina della capolista Casciana Cascianella che vince 5-0 sul campo della Villetta, grazie alla doppietta di Riccardo Magazzini e ai gol di Nicolò Bertoncini, Nicola Bandini e M. Bandini. Passo avanti del MGS City che supera 3-0 il temibile Cerretoli grazie alle reti del solito bomber Alessandro Davini, Gaspari e Pagani. Ribaltone al terzo posto con il rilancio del Cascio che si aggiudica lo scontro diretto contro il Capriola Poggio 3-2 (reti del bomber Daniele Cecchi, uno dei più prolifici attaccanti della storia del campionato, Nicola Cittadini e Tommaso Vangi, mentre per gli ospiti hanno segnato Giannotti e Tonini). Punteggio di proporzioni tennistiche per il Baston Villa che fa la voce grossa contro il Cerageto Mojito 6-0 grazie alla tripletta di Bruni, alla doppietta di Gori e al gol di Rossi). Travolgente vittoria per gli Avvoltoi della Polle che passano 4-1 a Corfino trascinati da uno splendido triplo Tommaso Lenzi, più Suffredini, mentre il gol della bandiera è realizzato da Luca Masotti. Giornata da ricordare per gli United Colours e soprattutto per il loro bomber Agiede che mette a segno uno storico poker nel 5-2 (altra rete di Chimeneze) con cui vincono contro l’Unione 2018, a cui non basta la doppietta di Simone Trombi. Vittoria importante anche per il Camporgiano che passa 5-2 sul campo degli Amatori Vicas grazie alle reti di Bertolini, Boggi, Buriani, Cardosi e Tolaini, mentre per i padroni di casa vanno in gol Chiriacò e Fabbri.