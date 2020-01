U.I.S.P. Garfagnana: “manita” del Casciana Cascianella che vola in testa alla classifica

Altri articoli in Sport

domenica, 5 gennaio 2020, 08:39

Alla vigilia del delicato match in chiave salvezza del “Delle Terme” contro il fanalino di coda Lavagnese, il GhivizzanoBorgo ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti Daniele Fioretti, classe 1990 che nella passata stagione aveva indossato le maglie Matelica e Clodiense

sabato, 4 gennaio 2020, 20:06

Quest'oggi si è giocata la 12ª giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie d'oro per Filicaia, New Team, Fornaci e Coreglia mentre cadono Atletico Castiglione, Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio

sabato, 4 gennaio 2020, 12:55

La tennista di Bagni di Lucca si è imposta sulla connazionale Trevisan (numero 156 Wta) con il punteggio di 6-3 7-5; e intanto agli organizzatori dello Shenzen Open non è sfuggito il giorno del suo compleanno

sabato, 4 gennaio 2020, 12:44

Il 2020 inizia con un crocevia fondamentale per la stagione del Castelnuovo: al Nardini arriva la Pontremolese, scontro diretto per la via dei play-out

giovedì, 2 gennaio 2020, 21:40

Dopo la rivoluzione tecnica degli ultimi giorni, in casa gialloblu si torna alla normalità: oggi, sul prato dello stadio “Nardini”, sono ripresi gli allenamenti e tra tre giorni è in programma una sfida determinante per la classifica, contro la Pontremolese

giovedì, 2 gennaio 2020, 21:07

Giovedì 26 dicembre si è disputata la "Eco Mezza Maratona della Val d'Orcia" con partenza da Pienza, passando per le strade bianche della Val d'Orcia per arrivare a fino a San Quirico e ritorno a Pienza attraverso le Crete Senesi.