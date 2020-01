Sport



UISP: vincono tutte le prime, Davini poker, Bonini e Savoli tris

domenica, 26 gennaio 2020, 09:34

Giornata avara di sorprese ma non di reti nell’ultimo turno del campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Vincono tutte le prime della classe, vincono tutte le squadra di casa e il computo totale delle reti si ferma a 29 centri, con una media superiore alle 4 a partita.

Uno dei turni più difficili aspettava la capolista Casciana Cascianella, opposta agli Avvoltoi della Polle: vittoria importante per i padroni di casa 2-1 grazie alle reti di Federico Fantoni e Riccardo Magazzini, per gli ospiti in gol Matteo Torriani. Giornata da record per il MGS City e per il suo bomber Alessandro “Ibra” Davini, una sorta di totem per la propria squadra. Il Davo cala addirittura il poker di reti nell’8-1 con cui i locali superano gli Amatori Vicas: le altre reti sono di Stefano Bechelli (2), Riccardo Frigeri, Lorenzo Luccarini, gol della bandiera di un altro eterno bomber, Riccardo Casotti. Il Cascio conserva il terzo posto con il minimo sforzo grazie alla fondamentale rete di bomber Daniele Cecchi per l’1-0 finale al Corfino. Esulta il dirigente maximo Kaka Turriani. Vola il Capriola Poggio che batte 3-0 il temibile Cerretoli grazie alla doppietta di Federico Del Giudice e all’ennesimo gol di bomber Edoardo Micchi. Importante vittoria per il Baston Villa che batte 4-1 gli United Colours grazie alla splendida tripletta di Michele Bonini e al gol di Davide Di Bartolomeo; gol degli ospiti firmato da Irobi God’s Will. Travolgente vittoria anche per il Camporgiano che rifila la cinquina (5-0) all’Unione 2018 grazie al tris di David Savoli e alle reti di un geometrico Aldo Boggi e di Maico Tolaini. Bella vittoria anche per la Villetta che supera 3-0 il Cerageto Mojito grazie alle reti di Gianmarco Biagioni, Dj Michele Scaltritti e Niccolò Ungaretti.