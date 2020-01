Sport



Una grande Idea! Terzo posto e record personale al meeting di Udine

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:24

di giuseppe bini

L'atleta della valle del Serchio all'Udin jump Development in un colpo solo (o meglio in un salto) stabilisce il best personale, il record toscano juniores e la miglior posizione italiana nella competizione.



La gara si è svolta in Friuli ieri sera (29 gennaio), dove la giovanissima Idea Pieroni ha gareggiato per i colori della Virtus Lucca. Sotto gli occhi del primatista del mondo maschile Javier Sotomayor la saltatrice di Filecchio ha ottenuto uno straordinario 1,87, classificandosi terza nella prestigiosa gara, alle spalle delle slovene Cernyul e Apostoloski, ferme anch'esse alla misura di 1,87, ma classificatesi ai primi due posti grazie al maggior numero di errori nei salti precedenti (la Pieroni aveva fallito due volte alla misura di 1,84).



E si toglie anche la grande soddisfazione di battere la numero 1 italiana Alessia Trost! che si ferma ad 1,84!



