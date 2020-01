United Colours: arrivato un grande regalo da Barga

Altri articoli in Sport

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:27

Secondo incontro del girone di ritorno per la formazione under 18 che si scontra con la compagine Lucchese del Pantera

giovedì, 23 gennaio 2020, 08:30

In memoria di Giulia Salotti, la studentessa di 14 anni morta nel rogo della sua abitazione di Socciglia, la Lucchese 1905 ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di osservare, in occasione del derby contro il Ghiviborgo, un minuto di raccoglimento e anche di disputare la gara con il lutto al...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:38

La tennista di Bagni di Lucca si arrende al primo turno dopo un match che lha vsta counque combattere ad armi pari contro la più quotata (numero 58 del ranking) avversaria

martedì, 21 gennaio 2020, 20:23

Dopo le due vittorie consecutive ottenute in casa contro Corsagna e Fornoli, il Barga è atteso, per la gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno (che avrà inizio alle ore 15.00) da una proibitiva trasferta, quella a Marlia contro la Folgor

martedì, 21 gennaio 2020, 16:43

Week-end con il botto per le formazioni del Volley Barga che sono uscite tutte vittoriose dai rispettivi incontri

martedì, 21 gennaio 2020, 15:51

L’ottima stagione sportiva del Cefa Basket Castelnuovo non è solo nei risultati della squadra di Promozione. Il presidente Vincenzo Suffredini e tutta la dirigenza può, infatti, festeggiare anche il cammino della squadra Under 16 allenata da un coach giovane, ma ormai di lunga esperienza, come Michele Rocchiccioli