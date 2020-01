Sport



Volley Barga, la formazione under 16 vince il girone

martedì, 28 gennaio 2020, 12:50

Under 16



Porcari-Volley Barga 0-3

(4/25 - 7/25 - 19/25)



Ultima di campionato per la formazione under 16 che era costretta a vincere per mantenere la testa della classifica. "Poco da dire sull'incontro - dichiara in una nota la società - che non impensierisce più di tanto le ragazze del Volley Barga, molto da dire invece su questo gruppo che proprio quest'anno ci ha regalato un bellissimo campionato. Nessuno durante la scorsa estate avrebbe scommesso su questo risultato dopo che il palleggiatore e un centrale titolari avevano deciso di cambiare squadra. Invece il coach, Sabrina Magistrelli, coadiuvata da Martina Dini si è rimboccata le maniche dando un nuovo assetto alla squadra. Un plauso quindi a tutte le ragazze che hanno lavorato con assiduità e impegno, formando un gruppo forte ed unito che ha regalato questo primo posto nel girone. Grazie a Debora, Emma, Denise, Giulia, Elena, Eleonora, Jessica, Sofia, Asia, Zoe, Giulia e Ilaria".



Under 12



Volley Barga - Kriva Pantera Lucchese 2-1

(25/18 - 24/26 - 25/19)



Ancora una bella affermazione per le bimbe "terribili" allenate da Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini che domenica hanno sconfitto le parieta' della Pantera Lucchese per 2 sets a 1 consolidando cosi' il secondo posto dietro alla capolista Monsummano. Ancora una volta la partita delle barghigiane e' stata caratterizzata da buoni scambi e conclusioni, con tanto impegno e "seria" allegria.Il prossimo incontro andrà in scena il derby infatti domenica alle ore 16 al palazzetto di Borgo a Mozzano incontreranno il Valdiserchio.