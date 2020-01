Sport



Volley Barga, sconfitta per la formazione under 18

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:27

Under18



PANTERA-VOLLEY BARGA 3-1



(25/13 - 25/20 - 27/29 - 25/16)



Secondo incontro del girone di ritorno per la formazione under 18 che si scontra con la compagine Lucchese del Pantera.



Primo set vinto dalla squadra di casa che sin da subito si fa valere per le sue doti atletiche. Secondo set più combattuto, dove, dopo un'iniziale smarrimento che porta sotto di 7 punti, Barga ha una reazione che permette di recuperare qualche punto, non abbastanza per la vittoria del set. Terzo set invece completamente diverso dai precedenti, la formazione di coach Dini cavalca l'onda dell'entusiasmo per il buon secondo set giocato e riesce a mantenere alta la concentrazione fino al 29° punto che consente di chiudere il set con una vittoria. Purtroppo però, nel quarto set, quello che sembra ormai essere diventato un tratto distintivo di questa squadra, ossia l'incapacità di mantenere alta l'attenzione prende il sopravvento e con un ampio divario le ragazze del Pantera vincono il 4°set e la partita. Gara molto simile a quella giocata la settimana scorsa contro le ragazze del Porcari in cui dopo 2 set persi la formazione di Barga ne vince uno e poi perde il 4°. Un andamento altalenante che non permette alla squadra di trovare il giusto equilibrio tecnico mentale e che condiziona le gare che vengono affrontate con poca grinta e poco entusiasmo e questa è la sconfitta più grande.