Volley Barga, vince under 14

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:21

Dopo la sosta natalizia, ripartono i campionati per le formazioni del Volley Barga Coppo Team:



Under 12



Volley Barga - Monsummano Bianca 0-3



(16/25 - 22/25 - 24/26)

L'incontro svoltosi sabato pomeriggio presso la Palestra di Fornaci ha visto prevalere la formazione di Monsummano che si è accaparrata l'intera posta in palio con il punteggio di 3 sets a 0.

La squadra ospite e' apparsa in ottima forma e a nulla sono valsi i tentativi da parte delle bimbe allenate da Elisa Nobili per aggiudicarsi il 2 ed il 3 parziale. Prossimo incontro domenica 19 gennaio alle 10,30 in quel di Camigliano dove affronteranno la Nottolini Capannori.

Under 14

Libertas Ponte a Moriano - Volley Barga 0 - 3

(11/25 - 8/25 - 10/25)

Netta vittoria invece per le bimbe allenate dai coaches Mirko Rossi e Selena Zanella nel primo incontro del 2020 disputato nella palestra di Ponte a Moriano. La squadra barghigiana e' apparsa concentrata sin dai primi punti non mettendo mai in discussione l'esito dell'incontro. L'andamento della gara ha permesso di far ruotare tutte le atlete a disposizione operando anche alcune prove sperimentali per possibili formazioni future.

Under 16

Valdiserchio-Volley Barga 3 - 0

(27/25 - 26/24 - 25/22)

la formazione under 16 pareva avesse paura di vincere. Le ragazze di Barga hanno effettuato diversi errori nel fondamentale della battuta, troppi contro un avversario tenace.

Con questa vittoria la compagine di Borgo a Mozzano si è portata ad un solo punto dalle ragazze di coach Magistrelli (che rimangono comunque in vetta alla calssifica a due giornate dalla fine del campionato), visto però l'esiguo vantaggio Barga non potrà permettersi passi falsi a partire dalla prossima gara che la vedrà ospitare in casa la squadra del Buggiano quarto in cassifica e successivamente, il 26 gennaio, quando farà visita al Porcari.