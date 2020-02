Sport



A Castelnuovo il “Day Stage” dell’Empoli F.C.

sabato, 8 febbraio 2020, 09:15

di simone pierotti

Sempre più nel vivo il rapporto di affiliazione tecnica tra l’F.C. Empoli e il Castelnuovo. Non una delle tante e generiche affiliazioni, ma un progetto legato alla scuola calcio e alla formazione e crescita degli istruttori e degli allenatori. A tale scopo si sono già svolti alcune iniziative: stage tecnici sul campo e con le squadre gialloblu, lezioni didattiche in aula, stage per i tecnici direttamente al centro sportivo di Monteboro.

Nuovo appuntamento del progetto lunedì 10 febbraio in Garfagnana, presso lo stadio “Alessio Nardini” con un “Day Stage Empoli FC Academy” per le squadre del settore giovanile e Scuola Calcio dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana. A partire dalle 14:30 fino alle 19 si svolgeranno stage tecnici direttamente in campo, a seguire si terrà un incontro fra i Responsabili Empoli FC e tutti i tecnici del Settore Giovanile US Castelnuovo Garfagnana, questo avrà lo scopo di analizzare il lavoro fatto fino ad oggi dai nostri tecnici e dai nostri atleti, relativamente al progetto di affiliazione siglato ad inizio della corrente stagione sportiva.

Alle 21 presso la Sala Suffredini in Castelnuovo di Garfagnana (Piazzetta Ariosto), si terrà un incontro pubblico tra i tecnici della Società EMPOLI FC, i tesserati del Castelnuovo e loro genitori, durante il quale verrà dettagliatamente spiegato il progetto di affiliazione in essere e verranno illustrati anche i progetti futuri, alla base dei quali c’è la valorizzazione del settore giovanile.