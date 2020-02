Sport



Andrea Satti è il nuovo allenatore del Castiglione

domenica, 9 febbraio 2020, 22:24

di lorenzo fiori

Giornata di cambiamenti in casa Castiglione, militante in terza categoria, dove nella mattinata è stata comunicata la decisione, di comune accordo con mister Luca Davini, di separare le loro strade. Fatale è stato sicuramente l'andamento negativo delle ultime settimane dove si notano le tre sconfitte consecutive e le cinque sconfitte consecutive in trasferta.

In serata è stato ufficializzato il sostituto che sarà Andrea Satti (ex Sillicagnana, River Pieve e New Team): castiglionese di nascita e persona che aveva già fatto parte di questa realtà con la carica di dirigente che avrà, senza dubbio, l'obbiettivo di risollevare tale stagione.