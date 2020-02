Atleti garfagnini protagonisti alla “Scarpinata I’ Granocchio”

Altri articoli in Sport

domenica, 16 febbraio 2020, 15:10

Importante vittoria per la Juniores Regionale del Castelnuovo che supera 1-0 l’Atletico Lucca grazie ad una rete di Thomas Morelli e sale al quinto posto, che vale la momentanea qualificazione alla Coppa Toscana. Si tratta della terza vittoria consecutiva tra le mura amiche per i ragazzi di Alan Renucci

sabato, 15 febbraio 2020, 18:10

Smaltita la delusione della semifinale di Coppa Toscana, il New Team sale in testa al campionato grazie al successo contro i Diavoli Rossi Filicaia, rimasto comunque sul gradino più alto del podio in coabitazione con Luca Satti e compagni a quota 38 punti

sabato, 15 febbraio 2020, 18:08

Domani trasferta cruciale per il Castelnuovo che fa visita alla Virtus Viareggio, sul campo (sintetico) neutro di Romagnano. Alle 14:30 appuntamento con la sfida al fanalino di coda del campionato, reduce da 11 sconfitte consecutive ma che, nel girone di andata, giocò un bruttissimo scherzo proprio ai gialloblu

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:17

Costretto a tornare repentinamente sul mercato per porre rimedio alla lunga assenza del proprio storico numero uno Tommaso Regoli, stagione finita per lui, il Pieve Fosciana ha optato per una scelta d’esperienza acquistando le prestazioni di Andrea Carpita, esperto estremo difensore viareggino che nella passata stagione ha difeso i pali...

giovedì, 13 febbraio 2020, 16:51

E’ di pochi giorni fa la notizia che Pallavolo Garfagnana ha ricevuto la conferma della Certificazioni di qualità settore giovanile FIPAV e Scuola Regionale di Pallavolo per il biennio 2020/21, segno evidente di quanto entusiasmo e voglia di migliorarsi siano presenti in questa società sportiva

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:05

È ufficiale: la saltatrice in alto Idea Pieroni indosserà nuovamente la maglia della nazionale italiana nei prossimi campionati europei che si terranno dal 24 al 27 febbraio a Minsk, in Bielorussia