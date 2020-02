Sport



Attesa al Nardini per il derby contro la nobile Massese

sabato, 8 febbraio 2020, 10:58

di simone pierotti

Domani, domenica 9 febbraio, alle 14:30, allo stadio Nardini torna il “derby delle Apuane” tra Castelnuovo e Massese. Un confronto che richiama alla memoria dolci ricordi del recente passato, con infuocati e combattuti derby in Serie C e in Serie D. Domani si giocherà per continuare a sperare nella salvezza, con i gialloblu che dopo la sconfitta di Santa Croce sull’Arno, hanno bisogno di una vittoria.

La Massese, partita con grandi ambizioni, almeno per giocarsi i play – off, è entrata in una crisi di identità: la squadra di mister Gassani è reduce da due sconfitte consecutive contro San Marco Avenza e Fucecchio ed ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite nonostante i colpi di mercato. Nel corso dell’ultima sessione ben cinque nuovi innesti: sono arrivati i difensori Giacomo Mitrotti (Rapallo), Massimo Imperatrice (98) e Di Renzone (99) dal Ponsacco, i centrocampisti Orlando Zequiri (98) e Edoardo Degli Innocenti (98) dal Ponsacco.

Atteso un buon seguito di tifosi da Massa, come da tradizione: lo spettacolo sarà assicurato. Castelnuovo praticamente al completo, con il rientro dalla squalifica di Inglese. Dirigerà l’incontro il signor Francesco Masi di Pontedera.