Sport



Castelnuovo atteso dalla difficilissima trasferta di Altopascio contro il Tau Calcio

sabato, 29 febbraio 2020, 15:18

di simone pierotti

Campionato di Eccellenza alle fasi cruciali con il Castelnuovo che cerca punti pesanti per rimanere in zona play – out. Non sarà facile domani, domenica 1° marzo, sul campo di Altopascio contro il Tau Calcio, società ambiziosa e squadra lanciatissima che cerca conferme play – off. Dopo una partenza con alti e bassi la squadra del Tau ha spiccato il volo e nelle ultime 11 partite ha centrato 7 vittorie, per 22 punti complessivi. Gli addetti ai lavori non sono certamente sorpresi visto l’organico di primissimo livello a disposizione di mister Cristiani, con elementi come gli attaccanti Chianese e Mengali, che nelle ultime giornate sta trovando con continuità la via del gol. Non solo giocatori esperti ma anche qualche giovane interessante, come il 98 Benedetti in attacco, il centrocampista Matteoni e i portieri Citti e il classe 2004 Di Biagio che, a solamente 15 anni, domenica scorsa ha fatto l’esordio in campionato da titolare. Nell’ultima sessione di mercato la formazione lucchese si è rafforzata inserendo il difensore Dario Fedi (1989), ultime stagioni all’Aglianese e al Seravezza.

Castelnuovo praticamente al completo, con il recupero di Nardi e Piacentini, che cercheranno di scardinare l’attenta difesa dei locali. La squadra di mister Biggeri ha affinato la preparazione su campo sintetico con una sessione agli impianti sportivi di San Pietro a Vico, per preparare al meglio il match di domani.