Sport



Castelnuovo atteso dalla trasferta chiave contro la Virtus Viareggio

sabato, 15 febbraio 2020, 18:08

di simone pierotti

Domani, domenica 16 febbraio, trasferta cruciale per il Castelnuovo che fa visita alla Virtus Viareggio, sul campo (sintetico) neutro di Romagnano. Alle 14:30 appuntamento con la sfida al fanalino di coda del campionato, reduce da 11 sconfitte consecutive ma che, nel girone di andata, giocò un bruttissimo scherzo proprio ai gialloblu. Tutti ricordano quel “maledetto” match quando, dopo un buon primo tempo concluso in vantaggio, il Castelnuovo si fece rimontare e superare 3-1 da una Virtus Viareggio che fino ad allora non aveva ancora raccolto punti.

Una sconfitta pesante per la classifica dei gialloblu che dovranno assolutamente “vendicare” quella giornata negativa e dare continuità alla splendida vittoria di sei giorni fa contro la Massese. Tre punti che potrebbero riportare il Castelnuovo fuori dalla famigerata forbice dei 10 punti.

Un Viareggio molto diverso, comunque, rispetto a quel match: in panchina è tornato Tenerani, dopo un valzer con ben tre cambi (Tenerani, Biancone, Tonelli e, appunto, il Tenerani bis). Non ci sono più giocatori come Taraj, Papini, Battaglia, Martinelli, Bedini ma sono stati rimpiazzati da tanti giovani nel corso dell’ultima sessione di mercato: sono arrivati Galloni (2000), Masina (98), Bordini (98), Balestri (99), Ngom (2000), Matar Ndiaye (99) e Mandiaye Ddiaye (2000), per una rosa molto giovane, con 5 – 6 fuori quota titolari e il calciatore più vecchio nato nel 1996.

Attenzione tuttavia a non sottovalutare un avversario che recentemente perde di misura ogni incontro e lotta fino all’ultimo minuto. Il Castelnuovo si presenta rinfrancato nel morale e nel fisico: ancora assenti Giusti e Nardi, infortunati.