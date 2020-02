Sport



Christopher Lucchesi "ambasciatore" del comune di Bagni di Lucca nel Tricolore Rally 2020

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:51

Con il ritrovo per amici, sostenitori, ma anche per la stampa e per le autorità di sabato scorso al Ristorante Antico Caffe Del Sonno (Bagni di Lucca), Christopher Lucchesi, ha rivelato un importante segno di stima ed un impegno ufficiale conferitogli dall'Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca per la sua stagione sportiva 2020, la quale è stata programmata nel Campionato Italiano Rally "due ruote motrici", che correrà affiancato dall'abituale copilota, il siciliano Marco Pollicino e come portacolori della Scuderia Project Team.

Lucchesi jr. sui campi di gara e nelle altre iniziative a lui legate il logo, il patrimonio e la cultura di Bagni di Lucca. Un impegno e una responsabilità importante per Christopher che, onorato di questo patrocinio, si adopererà al massimo possibile per la promozione e la valorizzazione del territorio, ma essendo, nella sua attività di pilota, anche un riferimento per tantissimi giovani appassionati di auto, di competizioni, di velocità sarà testimonial per la sicurezza stradale, l'etica sulla strada, per una guida responsabile ed eco sostenibile.

Alla presenza del Vice Sindaco di Bagni di Lucca, Sebastiano Pacini, e del Consigliere Silvano Salotti, è stata ufficializzata la concessione del Patrocinio applicando il logo sulla vettura di "Lucchesi Jr", una Peugeot 208 R2B allestista in maniera maniacale da GF Racing. La serata è proseguita con una cena conviviale per presentare il programma 2020; ospite di spicco Francesco Giusti della Geonova, il Team Principal, Luigi Carnoli della GF Racing, che mette a disposizione di Christopher la vettura per questo impegnativo programma e tre grandi appassionati e sostenitori del gruppo "Gabriele Lucchesi, Titti Ghilardi e Christopher" Casarreda di Tardelli, Solution e l'Agriturismo La Foce, oltre ai numerosi amici e sostenitori.

Un progetto quello intorno a Lucchesi jr. che, avvalendosi della Academy Road Safety, verrà proposto al Comune per delle iniziative che coinvolgeranno i giovani, dai bambini ai neopatentati ma anche a chi ha già esperienza nella guida. Il Comune quindi in prima linea su un aspetto molto delicato e purtroppo troppo doloroso per i numerosi incidenti che purtroppo riempiono le cronache nel quotidiano.

Bagni di Lucca ha quest'anno anche l'onore di inaugurare l'avvincente sfida del Campionato Italiano Rally con il celebre e sempre avvincente Rally del Ciocco, con due Prove Speciali "mitiche", le prime due "piesse" che apriranno la stagione 2020 nel tardo pomeriggio del 13 marzo. Evento importantissimo, fortemente voluto dall'Amministrazione, consapevole del valore aggiunto, del riverbero in termini di promozione del territorio per la sua visibilità, dando sostegno all'indotto turistico-ricettivo con le presenze che genera con il "turismo emozionale", quello cioè legato al rally stesso.

IL COMMENTO DI CHRISTOPHER LUCCHESI:

"Un motivo di orgoglio, quello di rappresentare in Italia il mio paese, il mio territorio, dove sono nato e cresciuto. Sento molto calore e molta vicinanza da parte di molte persone, spero di ripagare tutta questa attenzione e stima con i risultati, ma soprattutto anche con il lavoro da fare con i ragazzi per la sicurezza stradale, un tema che a me, come a tanti altri colleghi piloti sta molto a cuore. Proprio perché corriamo e siamo preparati al rischio, vogliamo far capire che andar per le strade senza pensare ai pericoli che possono esservi e magari anche causarli può portare a conseguenze drammatiche. Ed appunto, se uno vuole liberare e sfogare la voglia di correre, che lo faccia in massima sicurezza nelle competizioni ma per strada, nel quotidiano, rispettare gli altri e le regole".

Il primo impegno tricolore di Lucchesi e Pollicino sarà la gara "di casa" del Ciocco, gara di avvio del Campionato Italiano, in programma per il 13 e 14 marzo, preceduta da una sessione di test pre-event.