Sport



Colpo esterno dei Diavoli Neri Gorfigliano a Marginone

domenica, 23 febbraio 2020, 20:08

di michele masotti

0-1

Marginone: Valori, Del Carlo, Picchi, Paoli, Pinochi, Rotunno, Giusfredi, Conte (70’Lici), Rinaldi (59’Frateschi), Menchini (60’Besson) e Antoni (60’Paganelli) A disposizione: Sarti, Menconi, Carmignani, Spatola e Pistoresi Allenatore: Rinaldi

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Biagiotti, Pennucci, Micchi (87’Kongne), Tonelli, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Fontanini A disposizione: Orsi, Fabbri e Gianluca Cassettai Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Marotta di Prato

Marcatore: 35’Ceccarelli

Note: Espulso al 59’Valori. Ammoniti Antoni, Del Carlo, Paganelli, Fontanini, Crudeli, Biagiotti e Kongne

I Diavoli Neri Gorfigliano compiono una delle imprese di giornate espugnando il terreno di gioco del Marginone, terza forza del girone, portando così a dieci punti il proprio vantaggio dal Don Bosco Fossone, team attualmente al terzultimo posto della graduatoria. Grossa occasione persa, d’altro canto, per i locali che non approfittano minimamente del passo falso della capolista Capezzano gettando alle ortiche l’ultima possibilità di rientrare in corsa per la promozione diretta.

Dovendo fare i conti con diverse assenze, vedi Morelli, Santini, Gemma e Granai, mister Cassettai ritrova tra i pali Carvajal difeso centralmente da Tonelli e Touray, alle prese con due clienti scomodi come Menichini e Antoni. In attacco spazio al tridente composto da Orsetti, Ceccarelli e Fontanini. Primo tempo equilibrato con il Marginone che colleziona quattro corner, prima di incassare il gol partita. È il 35’ quando un lancio di Monaco premia lo scatto di Ceccarelli, abile nel superare con un morbido lob Valori. Nel secondo tempo si assiste alla prevedibile reazione del Marginone che preme con veemenza vedendo le proprie punte andare a sbattere sulla difesa garfagnina.

In una ripartenza Micchi viene atterrato da Valori a 30 metri dalla porta lucchese: cartellino rosso per l’estremo difensore locale con mister Rinaldi costretto a togliere Menichini per l’ex Pieve Fosciana Besson. L’inferiorità numerica non fiacca la spinta offensiva del Marginone che rischia, comunque, di incassare lo 0-2 con due conclusioni di Fontanini e Kongne.

Tre punti d’oro, quindi, per dei rimaneggiati Diavoli Neri attesi tra sette giorni dal derby di Molazzana.