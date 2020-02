Sport



Fed Cup in Estonia: vittoria azzurra per Jasmine Paolini

giovedì, 6 febbraio 2020, 15:59

di giuseppe bini

Sui campi di cemento indoor di Tallin (Etonia) la tennista di Bagni di Lucca batte con un secco 2-0 la Grabher e contribuisce alla vittoria dell'Italia (3-0) con l'Austria.



Negli incontri valevoli per la prima giornata della Pool B del Group I di Fed Cup (zona Europa/Africa) Jasmine Paolini regala all'Italia il secondo e decisivo punto nella sfida contro l'Austria, imponendosi un poco più di un'ora di gioco e col risultato di 6-3 6-1.



Molto bene la tennista azzurra, apparsa in grande forma fisica e mentale, protagonista di un match che non l'ha mai vista in difficoltà.



Gli altri due punti sono arrivati dalla vittoria di Camila Giorgio (2-1 contro la Antonitsch) e dal doppio, dove la capitana Tathiana Garbin ha schierato la coppia Gatti Monticone/Trevisan.



Proprio il doppio sarà il match a cui è chiamata la Paolini nella seconda giornata, in copia con Martina Trevisan, che vede l'Itlia di fronte alla squadra di casa, l'Estonia.



Gli altri due incontri, i singolari, sono affidati invece a Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi, che abbinate rispettivamente a Elena Malygina e Anet Kontaveit. L'Italia al momento (dopo una giornata) comanda il girone insieme alla Grecia. Gli ellenici si sono imposti 2-1 contro l'Estonia. In caso di vittoria del raggruppamento in cui è inserita, l'Italia affronterà la seconda classificata della Pool A, ovvero una tra Ucraina, Croazia o Bulgaria.