Sport



I rimaneggiati Diavoli Neri devono arrendersi al quotato Sporting Pietrasanta

domenica, 2 febbraio 2020, 19:32

di michele masotti

0-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Gemma, Santini, Gianluca Cassettai, Granai (50’Pennucci), Tonelli, Touray, Orsetti (53’Fontanini), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Micchi (70’Kongne) A disposizione: Biagiotti, Ivano Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Sporting Pietrasanta: Giacomo Ceragioli, Poletti, Laucci, Barsotti, Ambrosi, Simone Ceragioli, Panicucci (54’ Federico Dati), Szabo, Federico Tosi, Francesco Tosi e Andrea Dati (87’Mancini) A disposizione: Pardini, Crovi, D’Onofrio, Moriconi, Moschetti, Oprita e Costa Allenatore: Gabriele Mazzei

Arbitro: D’Orta di Pisa

Marcatori: 42’Szabo, 82’Andrea Dati e 88’Mancini

Note: Espulsi all’80’ Touray per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Gemma, Monaco, Ceragioli e Poletti

In pieno emergenza dal punto della rosa per le molteplici assenze, su tutte spicca quella del portiere Carvajal il cui posto è stato preso dal terzino Gemma, i Diavoli Neri Gorfigliano subiscono una sconfitta ingenerosa, per quanto visto in campo, dallo Sporting Pietrasanta grandi firme. Morelli, Piagentini e un Pennucci in non perfette condizioni fisiche erano gli altri assenti di giornata per i locali che, comunque, non sono dispiaciuti venendo puniti da due episodi nelle reti che hanno indirizzato il confronto. I versiliesi, forse una delle principali delusioni di questo torneo alla luce della rosa, salgono al sesto posto, a -6 dai play-off mentre i “black devils” della Garfagnana, fosse finito oggi il campionato, sarebbero salvi in virtù della forbice dei 10 punti a discapito del Ponte a Moriano.

Alessandro Cassettai opta per un 4-2-3-1 con Crudeli, Monaco e Micchi alle spalle di Ceccarelli, rispondendo così al 4-4-2 ospite, assente l’ex Bologna e Catania Ciro Capuano, dove la coppia d’attaco punta sull’esperienza di Federico Tosi e Andrea Dati. Il primo tempo vede partire forte i locali già al 8’ chiamano alla bella parata Giacomo Ceragioli sul sinistro di Monaco. Le trame di gioco dei Diavoli Neri imbrigliano gli ospiti che, però, con un mix di astuzia e fortuna colpiscono sul finire di frazione. L’azione nasce da un fallo di mano di Francesco Tosi non ravvisato da D’Orta, traversone basso per Szabo che sotto porta non sbaglia.

Nella ripresa il canovaccio tattico della partita non cambia: Diavoli in costante pressione e Pietrasanta che si chiude per poi ripartire. Dopo aver sfiorato il pareggio con Micchi e Gianluca Cassettai, una frittata difensiva costringe Touray ad immolarsi con un fallo da ultimo uomo. Rosso diretto per l’ex Pieve Fosciana con la seguente punizione trasformato magistralmente da Andrea Dati. In zona cesarini c’è gloria pure per il subentrato Mancini che finalizza il più classico dei contropiedi.

Nella sesta giornata di ritorno il team dell’alta Garfagnana cercherà di spezzare questa mini striscia negativa sul terreno di gioco del Candeglia, entità che sopravanza di tre punti Pennucci e compagni.