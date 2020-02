Sport



Idea Pieroni coi colori azzurri agli europei

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:05

È ufficiale: la saltatrice in alto Idea Pieroni indosserà nuovamente la maglia della nazionale italiana nei prossimi campionati europei che si terranno dal 24 al 27 febbraio a Minsk, in Bielorussia.

La giovane atleta in maglia Virtus CR Lucca è attualmente allenata dai tecnici del Gruppo Marciatori Barga Vinicio Bertoli e Luigi Cosimini, oltre che da Stefano Giardi, già allenatore della vice campionessa italiana assoluta Elena Vallortigara.

Idea sarà una delle 14 azzurre U20 che parteciperà a questo incontro internazionale, in una squadra che conta in totale 27 atleti, tutti classe 2001/2002: un grande onore per lei, che sarà l'unica rappresentante italiana della sua specialità. Infatti, si dovrà scontrare con altre 11 ragazze provenienti da Bielorussia, Azerbaigian, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Turchia e Ucraina: quest'ultima, sarà forse la più grande sfida per Idea, dal momento che l’ attuale campionessa in carica, Jaroslava Mahučich, è proprio originaria di questa nazione. Ragazza decisamente fuori da qualsiasi schema, con un personal best di addirittura 2.02 metri, che con un anno esatto di età in più di Idea è una delle più forti atlete a livello assoluto mondiale.

Idea, con il suo 1.87 indoor, spera intanto nella finale e poi, magari, anche nel podio (sogno già sfiorato due anni fa, con un quarto posto agli europei U18): una speranza decisamente alla sua portata, che speriamo riesca a ottenere.

Ad aiutarla, ovviamente, una bella nazionale che la accompagnerà in questo viaggio: un gruppo ormai unito, che Idea ha imparato a conoscere e che ci dice essere “come fratelli e sorelle, una squadra di ragazzi tutti diversi e simpatici. Alcuni non li conosco, sono nuovi quest’anno, ma spero che si trovino bene come me.”



V. P.