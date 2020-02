Sport



Idea Pieroni da favorita ai campionati nazionali juniores di Ancona

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:38

di giuseppe bini

L'atleta di Filecchio è reduce dall'ottima prestazione al Jump Development di Udine, e questo fine settimana (8 e 9 febbraio) è attesa come protagonista ai campionati nazionali indoor di Ancona, riservati alla categoria juniores.



Il mese di febbraio , per la rappresentante della Virtus Lucca, non si ferma però qui, esarà infatti molto impegnativo: il 22 e 23 febbraio, sempre ad Ancona, si tengono i Campionati Assoluti Indoor, dove Idea si presenterà con la seconda prestazione italina stagionale.



Insomma in entrambe le gare la saltatrice scenderà in pista come una delle favorite, un peso psicologico notevole ma anche un momento importante di crescita per questa atleta che ha iniziato nel migliore dei modi l'anno solare agonistico.



La gara di domani intanto, per gli appassionati di atletica e per i tifosi di Idea Pieroni, sarà visibile in streaming, a partire dalle ore 11:45 della mattina, su atletica.tv.