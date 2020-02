Sport



Idea Pieroni è campionessa italiana juniores

domenica, 9 febbraio 2020, 08:13

Attesa come una delle favorite, l'atleta di Filecchio non ha deluso le attese, e si è resa protagonista di una grande prova, sfiorando il record personale e vincendo la medaglia d'oro ai campionati di Ancona.



La 17enne dell'Atletica Virtus Lucca ha superato gli 1,84 al secondo tentativo, a tre centimetri dal suo primato. Poi tre nulli alla misura di 1,88 che avrebbe migliorato il fresco personale di 1,87, ottenuto al Jump Develompent di Udine, pochi giorni fa, sotto gli occhi del grande Sotomayor.



La Pieroni partiva sì da favorita, ma con questa ennesima conferma si propone d'ora in avanti come una delle migliori atlete italiane nel salto in alto, con mire che, a questo punto, guardano al di là dei confini nazionali.



Idea Pieroni, infatti, con questa vittoria, mette in bacheca il sesto titolo, nelle varie categorie, a livello nazionale. Un orgoglio per tutta la valle del Serchio!



G. B.