Idea Pieroni vola a 1,90 e può sognare le Olimpiadi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:48

Si conclude con una bella prestazione la prima fase del campionato Under 12 del Volley Barga. Le bimbe di Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini hanno infatti sconfitto per 3-0 la Nottolini di Capannori terminando questa prima fase con un onorevolissimo 2 posto in classifica dietro al Monsummano

martedì, 25 febbraio 2020, 14:44

Un grande Cefa infila la quarta vittoria consecutiva e mantiene la vetta della classifica superando 62-44 l'insidiosa San Miniato. Il Cefa Basket Centro Computer supera un avversario con tanti giovani che sono anche nel giro della serie B

lunedì, 24 febbraio 2020, 23:02

Terre di Siena è una manifestazione podistica che prevede la possibilità di cimentarsi su tre percorsi di diversa lunghezza, le distanze sono 50-32-e 18 km. Federico Luti e Mirco Suffredini hanno gareggiato sul percorso di km. 18 che prevede la partenza dal Castello di Monteriggioni

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:07

Non si ferma la fame di vittorie di Jean Baptiste Simukeka, il forte atleta del G.S. Orecchiella Garfagnana, che si è aggiudicato la White Marble Marathon, disputata domenica a Carrara. 2:20:26 il time, davanti a Jilali Jamali

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:59

Il prossimo week-end vedrà dimezzata la giornata del girone A della serie D poiché sono state sospese, causa coronavirus, le attività sportive in Lombardia, Piemonte e Liguria. Per questo motivo non si giocheranno sette delle nove gare in programma nel 26° turno. Tra queste spiccano le gare esterne di Lucchese...

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:28

Lungo weekend di gare per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con ottimi risultati e prestazioni brillanti