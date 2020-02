Sport



Il Castelnuovo si illude poi crolla nella ripresa contro la Cuoiopelli

domenica, 2 febbraio 2020, 18:33

di simone pierotti

2-1

CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci, Leshi, Montecalvo, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi A disp.: Sollazzi, Carli, Magnani, Mallardo, Morelli, Sollazzi G. All.: Cipolli

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (27’ s.t. Bosi), Telloli (33’ p.t. Coselli), Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci (44’ s.t. Morelli), Marganti, Nardi (3’ s.t. Turri), Piacentini, El Hadoui A disp.: Berlingacci, Galletti, Ghafouri, Valiensi, Micchi All.: Biggeri

Arbitro: Francesco Martini di Valdarno

Marcatori: 36’ p.t. Nardi (rig), 7’ s.t. La Rosa, 24’ s.t. Bianchi

Note: Ammoniti El Hadoui, Biagioni

Sconfitta davvero amara per il Castelnuovo sul campo di una diretta concorrente, la Cuoiopelli, che non vinceva sul proprio terreno dall’8 settembre scorso. Addirittura i gialloblu si sono illusi di portare a casa un risultato positivo chiudendo il primo tempo in vantaggio ma hanno subito la rimonta nella ripresa. Adesso i punti da recuperare per togliere la “forbice” dei 10 punti diventano 5: a questo punto diventano decisivi i prossimi due incontri, contro Massese e Virtus Viareggio, due scontri diretti da portare a casa.

Nelle fila del Castelnuovo assenti Inglese (squalifica), Giusti e Pili, ma sulla via del rientro: in campo il giovanissimo (2002) Telloli e, nel finale, viene impiegato anche l’altro 2002 Morelli.

Gara sostanzialmente equilibrata, senza grosse occasioni, la posta in palio è molto alta. Il primo squillo è della Cuoiopelli al 19’ con un’uscita di Leon su Caciagli. Al 20’ Casci ci prova ma il portiere blocca senza problemi. Al 33’ è costretto ad uscire per infortunio Telloli. Al 36’ la partita si sblocca improvvisamente: fallo di mano in area e rigore per il Castelnuovo, che Nardi realizza. L’esultanza svanisce in apertura di secondo tempo, quando La Rosa ribatte in rete il pallone dopo che aveva colpito la traversa su azione di calcio d’angolo. Doccia fredda al 24’ quando la Cuoiopelli scippa un pallone ai gialloblu mandando Bianchi in fuga solitaria, al termine della quale batte Leon. Il Castelnuovo prova a rimontare, come era successo altre volte: al 28’ diagonale a lato di Bosi. Al 30’ uscita lunga di Leon che spazza via. Al 44’ tiro di Piacentini respinto dal portiere Puccini. Al 49’ Puccini ancora protagonista con un’uscita disperata sui piedi di Bosi.