Sport



Il Cefa vince ancora e resta primo

martedì, 25 febbraio 2020, 14:44

CEFA CASTELNUOVO - PALL. SAN MINIATO 62-44

(12-12; 27-25; 50-33)

CEFA: Galletti 2, Suffredini, Angelini A. 10, Angelini S. 29, Biagioni 2, Mandroni 8, Guidugli, Lana 2, Tosoni A.,Grandini 2, Masini 2, Bertucci 5 All. Romani

SAN MINIATO: Maggiorelli 5, Cioni 4, Mannucci 2, Daini Palesi 5, Cerri 5, Regoli 11, Pellegrini, Nguyen 3, Cupolo, Mattei, Ciano 9. All. Miniati

Arbitri: Fabiani e Mengoli

Un grande Cefa infila la quarta vittoria consecutiva e mantiene la vetta della classifica superando 62-44 l'insidiosa San Miniato. Il Cefa Basket Centro Computer supera un avversario con tanti giovani che sono anche nel giro della serie B.



I padroni di casa partono meno brillanti del solito, sia per meriti dell'agguerrita band sanminiatese sia perchè un pò di pressione appare evidente nei ragazzi di Romani che sentono oltremodo l'importanza della partita. Nella prima frazione Angelini e Co pur non sfigurando in difesa si intestardiscono senza fortuna in giocate individuali contro la fisicità degli avversari e questo permette agli ospiti di guidare nel punteggio sebbene con un margine massimo di 5 punti. Romani mischia le carte in difesa ma la squadra non capitalizza nella metà campo offensiva e così la gara resta in grande equilibrio anche nel secondo quarto nonostante i due principali bomber ospiti, Regoli e Ciano, vengano limitati moltissimo. Il finale di quarto fa intravedere un cambio di passo del Cefa che infatti avviene al ritorno dagli spogliatoi quando un parziale devastante di 23-8 travolge le speranze ospiti. Simone Angelini è scatenato in attacco mentre Masini difende alla morte su Ciano annullandolo. Il punto esclamativo lo mette Bertucci con l'unica tripla della serata. San Miniato prova ad aumentare l'intensità difensiva ma i padroni di casa sono lucidi e non sprecano palloni. Ultima frazione in cui i gialloneri controllano gli avversari senza dare modo di riaprire la gara. Con questa vittoria il Cefa oltre ad essere vicinissimo alla salvezza matematica, obiettivo di inizio anno, compie un passo importante per entrare nelle prime quattro. Prossima gara in trasferta contro Cerretese sabato 29 alle 18,30 contro una squadra molto ambiziosa e temibile.



«Temevo questa partita perchè San Miniato tranne nell'ultima gara aveva fatto vedere buone cose specie col rientro in gruppo di Ciano – dice il coach Maurizio Romani – inoltre dopo l'impresa di Carrara era difficile replicare l'approccio tecnico e soprattutto mentale contro un avversaria molto staccata in classifica. I timori erano giustificati e infatti i primi due quarti sono stati molto equilibrati ma anche se meno brillanti abbiamo lavorato bene in difesa e siamo rimasti tranquilli. Sapevamo che bastava aggiustare un paio di particolari per poter esprimere il nostro potenziale e così è stato grazie a un buonissimo terzo quarto. Poi i ragazzi sono stati bravi a non concedere margini di rientro agli ospiti a cui comunque faccio i complimenti perchè ci hanno impegnato molto. Un plauso particolare va a Masini autore di una prestazione difensiva maiuscola e a Simone Angelini che nella ripresa è stato un trascinatore. Ci stiamo avvicinando ai playoff, un traguardo clamoroso visti i presupposti di partenza ma mai come adesso bisogna rimanere umili e stare sul pezzo per non rovinare tutto».