Il GhiviBorgo ritorna alla vittoria: Nottoli e Papi ribaltano il Real Forte

domenica, 2 febbraio 2020, 17:16

di michele masotti

2-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Borgia (77’Fioretti), Dell’Orfanello, Subbicini, Berra, Fomov, Aprile (63’Bagatti), Nezha (58’Nottoli), Felleca e Papi (89’Benedetti) A disposizione: Scatena, Brusacà, Canessa, Simoni e Viti Allenatore: Rino Lavezzini

Real Forte Querceta: Del Carlo, Bertoni, Angelotti (76’Maffini), Biagini, Tonarelli, Guidi, Maggioni (85’Musacci), Lazzarini (76’Amico), Falchini (72’Chicchiarelli), Doveri e Di Paola (72’Fantini) A disposizione: Balestri, Maccabruni, Baldassari e Pini Allenatore: Cristian Amoroso

Arbitro: Cappai di Cagliari (Assistenti Mantella di Livorno e Cioce di Pisa)

Marcatore: 12’Falchini, 78’Nottoli e 82’Papi

Note: Al 94’Guidi ha sbagliato un calcio di rigore. Ammoniti Subbicini, Falchini, Tognarelli, Pagnini e Bagatti, Bertolini e Angelotti

Dopo quattro mesi di astinenza dai tre punti, l’ultima volta risaliva al 6 ottobre 2019, il GhivizzanoBorgo riassapora il gusto della vittoria superando in rimonta il quotato Real Forte Querceta. I “colchoneros” della Media Valle abbandonano la scomoda ultima posizione agganciando a quota 20 il Verbania. Secondo scivolone di fila, invece, per i versiliesi che possono mordersi le mani per il rigore fallito in pieno recupero dall’ex Lucchese Guidi. Chissà che questo successo, arrivato anche grazie alle mosse effettuate da Lavezzini, non possa essere la tanto attesa svolta del torneo dei biancorossi.

Sono tre i cambi iniziali proposti da Lavezzini rispetto al derby di Lucca. Scontati i tre turni di squalifica Fomov agisce da mezzala in una mediana completata da Aprile e Papi, l’argentino Berra vince il ballottaggio al centro della difesa con Brusacà mentre in attacco scocca l’ora dell’ex Tamai Nezha. Gli ospiti, dal canto loro, salgono al Delle Terme puntando sulla formazione tipo con Ciccio Di Paola compagno offensivo di Falchini. Si accomoda in panchina il classe 2001 Pini, ultimo rinforzo dei versiliesi.

Al 12’ i padroni di casa ricadono nei vecchi errori difensivi sulle palle inattive. Da una punizione laterale di capitan Biagini, Falchini salta con i tempi giusti per girare a rete di testa. Nulla da fare per Pagnini. La seconda frazione assume i connotati di un monologo di marca GhiviBorgo. Lavezzini, come detto, si gioca la carta Nottoli in luogo di uno spento Nezha. Il fantasista lucchese ripaga la fiducia del tecnico emiliano impattando il punteggio al 78’ con un potente destro dal limite dell’area non trattenuto da Del Carlo. Passano quattro minuti e il Ghivizzano, adesso veramente a trazione anteriore con l’inserimento di Fioretti, completa l’operazione sorpasso con Papi, il più veloce di tutti a ribattere in rete una respinta del numero uno ospite sul precedente tentativo acrobatico di Subbicini. Al 94’ i locali rischiano la clamorosa beffa quando il direttore di gara concede un calcio di rigore al Real. Si incarica della trasformazione Guidi ma l’esperto difensore centrale di Amoroso calcia fuori. Ritorno amaro, dunque, al “Delle Terme” di Bagni di Lucca per Di Paola e il tecnico ospite, ossia i due ex di giornata.

Domenica prossima il Ghivizzano proverà a dare continuità a questa vittoria nella trasferta di Borgosesia, dinanzi ad una delle formazioni più in forma del campionato. Impegno casalingo, invece, per il Real Forte Querceta che riceverà al “Necchi-Balloni” il Chieri, una delle principali delusioni di questa stagione.