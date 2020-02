Sport



Il GhiviBorgo si deve arrendere al forte Casale

domenica, 16 febbraio 2020, 17:14

di michele masotti

3-1

Casale: Tarlev, Villanova, Fabbri (75’Bianco), Todisco (86’Sadouk), Cintoi, Pinto, Coccolo (86’El Khayari), Poesio, Di Renzo, Di Lernia e Brugni (62’Lamesta) A disposizione: Rovei, Pisanello, Vecchierelli, Mullici e Cappai Allenatore: Francesco Buglio

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Fomov, Dell’Orfanello, Bartolini, Benedetti, Berra, Aprile (Brusacà), Viti (Nezha), Nottoli, Felleca e Papi A disposizione: Scatena, Borgia, Bagatti, Canessa, Fioretti, Simoni e Del Re Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Gavini di Aprilia (Assistenti Taverna di Bergamo e Asciampreni di Milano)

Marcatore: 27’ e 59’ Di Lernia e 39’Fomov, 73’Lamesta

Niente da fare per il GhivizzanoBorgo in quel di Casale Monferrato: al “Palli” si impongono per 3-1 i locali che restano così a -3 dalla testa del girone, da stasera occupata dalla Lucchese, mentre i biancorossi rimangono sì, a loro volta, distanti tre punti dalla salvezza diretta ma vengono agganciati dal Verbania. A far pendere la bilancia dalle parte della formazione allenata dall’ex Viareggio Francesco Buglio, è stata l’ottima prova del centrocampista Di Lernia, autentica spina nel fianco della difesa ospite con i suoi inserimenti.

Nell’immediata vigilia Lavezzini perde due pedine importanti come capitan Borgia e Subbicini: il primo si accomoda in panchina a causa di una caviglia in disordine, il secondo è rimasto nella Media Valle per un attacco influenzale. Per questo motivo Fomov viene impiegato come terzino sinistro, con il conseguente inserimento a centrocampo del classe 2001 Viti mentre tocca a Bendetti fare coppia con Berra nel cuore della difesa. Il Casale, dal canto suo, deve rinunciare all’ex Castelnuovo Angelo Buglio, rimpiazzato da Brugni.

Il primo squillo della contesa porta la firma dei nerostellati con la girata di Coccolo terminata di poco fuori bersaglio. La sistemazione tattica dei biancorossi non permette al Casale di trovare grandi varchi offensivi sino al 28’ quando, su un’azione viziata da un fallo su di Poesio, Di Lernia mette in porta un cross basso del centravanti Di Renzo. Sei minuti più tardi bel colpo di reni di Pagnini sullo stacco dello stesso Poesio. Con carattere ed applicazione i “colchoneros” della Media Valle pareggiano con la precisa incornata di Fomov. Prima del riposo c’è da segnalare un’altra preziosa parata con i piedi di Pagnini sulla conclusione ravvicinata di Brugni.

Nella ripresa il Casale comincia spingendo con insistenza dalla parti di Pagnini. Al 49’ ci prova Fabbri con un sinistro di contro balzo che scheggia il palo. Cinque minuti più tardi è la traversa a salvare la compagine ospite sulla punizione di Di Lernia. Il centrocampista piemontese non perdona, invece, al 59’ sfruttando il secondo assist di giornata di Di Renzo. Il GhiviBorgo accusa il colpo subendo la terza rete un quarto d’ora più tardi con un potente destro del neo entrato Lamesta. I cambi effettuati da Lavezzini non modificano il copione della partita.

Domenica prossima i biancorossi affronteranno al “Delle Terme” il Chieri, la principale delusione della stagione visto che staziona a metà classifica a dispetto delle ambizioni di grandeur.