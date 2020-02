Sport



Il New Team aggancia in vetta il Filicaia: Castiglione a valanga

sabato, 15 febbraio 2020, 18:10

di lorenzo fiori

Smaltita la delusione della semifinale di Coppa Toscana, il New Team sale in testa al campionato grazie al successo contro i Diavoli Rossi Filicaia, rimasto comunque sul gradino più alto del podio in coabitazione con Luca Satti e compagni a quota 38 punti. È questa la notizia più importante di un sabato calcistico che, ad otto giornate dal termine, ha visto anche il ritorno alla vittoria dell’Atletico Castiglione, guidato per la prima volta da Andrea Satti. In attesa del posticipo serale Academy Tau-Morianese, andiamo a scoprire i risultati delle partite riguardanti le compagini del nostro territorio.

Partiamo da Gramolazzo dove, come detto, la formazione di Antonio Landucci ha superato 2-1 i Diavoli Rossi Filicaia. Al vantaggio ospite siglato dalla punizione dello specialista Lorenzetti, i locali hanno replicato con i guizzi delle punte Salotti (71’) e Franchi (90’), privi quest’oggi del giovane Tenardi. Proteste degli ospiti in occasione della seconda rete per il presunto tocco con il braccio della punta ex Gallicano. I ragazzi di mister Telloli, costretti a rinunciare a Muccini, Contadini, Quilici e Bonini, hanno chiuso in nove uomini per i cartellini rossi rimediati da Pellegrinetti e Davide Pierotti. Tre punti esterni pesanti per il Fornaci, quarto a 31 punti, corsaro in casa di un buon Piazza al Serchio. Senza capitan Toni, il difensore Mazzanti e Paolo Cardosi, i rossoblù erano passati in vantaggio con Tommaso Cecchini al 25’, subendo poi il pareggio per effetto del penalty di Vanni in avvio di ripresa. A condannare alla sconfitta i ragazzi di De Lucca, privi di Cassettai, Tortelli, dei fratelli Magazzini e Nicola Orsi, ci ha pensato la zampata di Puccetti a dieci minuti dal termine.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di mister Satti sulla panchina dell’Atletico Castiglione. I biancorossi, privi degli infortunati Giuntini, Vecchi e Lucchesi e dello squalificato Panzani, schiantano con un primo tempo monstre il San Lorenzo. Canelli, Fontana e la doppietta di Mori riempiono il tabellino dei marcatori; Castiglione a -2 dai play-off. Si interrompe la lunga striscia positiva di un Coreglia falcidiato dalle assenze di Buono, Filippo Casci, Balsotti, Biagiotti, Menicucci e Michelini. Il gol di capitan Fazzi non basta ad evitare la sconfitta di misura, 2-1, in casa della quotata Pieve S.Paolo. Continua a muovere la classifica la Virtus Robur Castelnuovo: i gialloblù, privi di Pieroni, Valdrighi, Sorgente, Dini e Sidibe, pareggiano 2-2 in casa della Sanvitese, fresca finalista di Coppa Toscana. Due volte avanti con Hudu, la formazione di Parmigiani si morde le mani per essere stata raggiunta in pieno recupero.