Il Pieve Fosciana torna dalla trasferta di Calenzano con un punto

Altri articoli in Sport

domenica, 2 febbraio 2020, 19:32

In pieno emergenza dal punto della rosa per le molteplici assenze, su tutte spicca quella del portiere Carvajal il cui posto è stato preso dal terzino Gemma, i Diavoli Neri Gorfigliano subiscono una sconfitta ingenerosa, per quanto visto in campo, dallo Sporting Pietrasanta grandi firme

domenica, 2 febbraio 2020, 19:28

Nella giornata odierna si è giocata la 20ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Vagli, Corsagna e Gallicano mentre cadono Fornoli, Borgo a Mozzano, Barga e Pontecosi

domenica, 2 febbraio 2020, 18:33

Sconfitta davvero amara per il Castelnuovo sul campo di una diretta concorrente, la Cuoiopelli, che non vinceva sul proprio terreno dall’8 settembre scorso. Addirittura i gialloblu si sono illusi di portare a casa un risultato positivo chiudendo il primo tempo in vantaggio ma hanno subito la rimonta nella ripresa

domenica, 2 febbraio 2020, 18:06

Su di un campo ai limiti della praticabilità, dispiace onestamente parlare in questi modi delle condizioni del manto erboso del “Nardini”, il River Pieve risolve con autorità per 2-0 la pratica Lammari restando in scia alla battistrada Prato 2000, vittoriosa con il medesimo risultato sul Viaccia

domenica, 2 febbraio 2020, 17:16

Dopo quattro mesi di astinenza dai tre punti, l’ultima volta risaliva al 6 ottobre 2019, il GhivizzanoBorgo riassapora il gusto della vittoria superando in rimonta il quotato Real Forte Querceta

domenica, 2 febbraio 2020, 08:09

Ancora un week – end all’insegna del gol e dei grandi bomber che hanno fatto la storia del calcio locale e adesso continuano a farlo nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana