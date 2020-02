Sport



Jamali vince a Pescia, Guerra agli assoluti da Padova

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:37

Francesco Guerra continua l'ottimo momento dimostrando i progressi fatti dallo scorso anno. Il talento Juniores del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, maglia azzurra ai campionati europei di corsa campestre in Portogallo del 2019 e fresco vincitore della prova alla campestre internazionale "Cinque Mulini", già sabato 1 febbraio aveva mostrato una condizione eccellente con il fresco primato personale sui 1500 metri ad Ancona (tempo di 3'52''96). Ma è a Padova che Guerra ha letteralmente incantato: domenica 9 febbraio sulla prova dei 3000 metri ha abbassato il proprio miglior crono a 8'19''72, conquistando l'accesso ai campionati italiani assoluti 2020, cioè con gli atleti elite italiani di ogni età. Non solo pista ma anche strada in questo fine settimana biancoverde. A Pescia, alla "Corsa del Sorriso per Silvia", ottima vittoria assoluta per Jilali Jamali e buone prestazioni per Nicola Ciardelli (4 assoluto), Mimmo Marino (9 assoluto), Roberto Ria (10 assoluto), Marcello Bernardini, Rocco Cupolo, Francesci Frediani, Andrea Nicastro, Mario Bonini, Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago, Luca Spinetti, Leonardo Pierotti, Claudio Landucci ed Enzo Salvioni; a Siena, alla "Ecopetroio", ottimo oro di categoria per Lorenzo Checcacci (4 assoluto); a Busseto, alla "Mezza Maratona di Carnevale", buona prova per Alessandro Marlia con il tempo di 1h26'40''.