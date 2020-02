Sport



Marciatori Barga al "Terre di Siena"

lunedì, 24 febbraio 2020, 23:02

Terre di Siena è una manifestazione podistica che prevede la possibilità di cimentarsi su tre percorsi di diversa lunghezza, le distanze sono 50-32-e 18 km. Federico Luti e Mirco Suffredini hanno gareggiato sul percorso di km. 18 che prevede la partenza dal Castello di Monteriggioni. E' un percorso adatto a podisti che amano i percorsi medio-corti, con saliscendi. Il fondo è su strada bianca, con brevi tratti di sterrato che si alternano a strade di asfalto. Da Monteriggioni con la sua cinta muraria e le sue torri risalenti al XII° secolo, si procece per la campagna senese, seguendo anche parte della Via Francigena, costeggiando Pian del Lago per proseguire verso il centro storico di Siena e attraversarlo passando tra i suoi monumenti, per concludere la fatica in Piazza del Campo. Mirco Suffredini ha impiegato 1.37.56 ottenedo il 25° posto di categoria e Federico Luti ha impiegato 1.38.36 piazzandosi al 26° posto di categoria.